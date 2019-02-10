公開帳號「收紅包」：數字最好很吉利！　T妹挨轟「丟單親媽的臉」

記者潘慧中／綜合報導

網路女模T妹（Tiffany Chen）2018年7月生下兒子「T寶」，可能是人紅是非多的關係，一舉一動經常引發爭議，過年期間公開帳號供粉絲、親友給兒子紅包，「放心，我會放到他的戶頭…不會再把錢借給任何人！有一天我會老去…請你們接班照顧這個小可愛！」此事更是掀起兩派聲音。

▲T妹育有1子。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）



T妹新年期間在粉絲團透露，有許多人想給兒子紅包、紛紛詢問她匯款帳號，「真的很謝謝你們的善良！跟我一起愛這個可愛的小生命！」為了避免漏回私訊，她決定公開帳號一併回應。

▲▼T妹公開帳號供粉絲、親友給兒子紅包。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）



此外，T妹希望紅包數字不要是單號、也不要給幾十元，「感覺不太好…最好吉利又無敵可愛的數字，哈哈 我要求好多喔！」她也呼籲有給紅包的粉絲：「匯款後私訊粉絲頁給我你的後4碼！讓我加你FB好友、私人Line友。」希望有機會當面謝謝對方。

▲T妹人紅是非多。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）



此文一出在網路引起爭議，看到網友罵她乞丐、丟臉、消費小孩、丟單親的臉，T妹10日連續發了多篇文章強調，帳號是提供給詢問過她的人，「多人詢問想包給T寶，我善意公開有錯嗎？」看到有網友說要國稅局查稅，她不滿回擊：「我告訴你們生活常識！個人一年贈予超過220萬才需要報稅！如果有人給這麼多！我比你們更開心的報稅！不用一直說要查稅紅包！」

T妹臉書全文：

謝謝許多人詢問帳號，希望給T寶紅包！你們的愛讓我很感動⋯ 這幾天還有人霸凌單親、與我的小孩！我知道你們一路認同我的勇敢也相對的不捨，當別人笑孩子沒有爸爸時⋯ 很多人說願意當乾爸、乾媽⋯ 真的很謝謝你們的善良！跟我一起愛這個可愛的小生命！

請准許所有愛T寶的粉圓，讓我加你們的臉書好友、我的私人Line友、更希望有榮幸可以跟疼愛T寶的你們見面！這樣我才好意思替T寶收下紅包，放心 我會放到他的戶頭⋯ 不會再把錢借給任何人！有一天我會老去⋯ 請你們接班照顧這個小可愛！

謝謝你們願意一直陪伴我與T寶，我不辛苦⋯ 因為有了這個小生命，我更學會堅強！就算多苦 都會讓他有東西吃！這是為人母最基本的。

今天有人酸我的小孩，衣服穿的沒有某人的小孩穿名牌的好看！說真的 T寶至少都穿新衣，而更多人是撿別人穿過的舊衣⋯ 現在社會上的人病了！一點同理心都沒有，這樣攻擊小孩！一個有氣質的小孩，我覺得他穿破衣都好看！不管別人賺多賺少⋯ 至少為人母都是盡全力，照顧自己的孩子，只希望他平安長大！或許T寶會在被霸凌的環境長大！我新年的願望 請大家與我共同保護這個小生命！

謝謝粉圓們一路走來，總是支持我的每個決定！因為擁有你們 使我更勇敢！

說到紅包，我打算幫他存起來！讓他長大18歲後可以用，說不定可以買一棟房子！呵呵

紅包給T寶的帳號

富邦 012

帳號 500168190673

請不要給幾十元，或單號數字！感覺不太好⋯ 最好吉利又無敵可愛的數字，哈哈 我要求好多喔！多人詢問在此集體給出去帳號，謝謝你們的心意。

請你匯款後，私訊粉絲頁給我 你的後4碼！讓我加你 FB好友、私人Line友、同時希望有榮幸當面謝謝你！這裡就像一個大家庭，謝謝你們給我無限溫暖！

#粉圓們新年快樂