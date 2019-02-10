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「超大咖女歌手」市民廣場看光雕！　0偽裝被認出…網羨慕：也太巧

記者潘慧中／綜合報導

儘管年假即將結束，具有節慶氛圍的「Luminarie光雕裝置藝術展」仍持續在台北市政府前市民廣場等區域展出，不少明星也悄悄隱身於人群中欣賞，Ella（陳嘉樺）看到一半就被前輩認出，合照曝光讓許多粉絲好羨慕：「也太巧！」

▲▼Ella近日帶兒子去看光雕裝置。（圖／業者提供、翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

動力火車9日晚間在臉書透露，成員顏志琳把握最後的年假時光，前往台北市政府附近欣賞光雕裝置，「到處走走看看，人擠人，感受人氣，結果擠啊擠，遇到熟面孔～ELLA陳嘉樺！！！」

▲▼「超大咖女歌手」市民廣場看光雕（圖／翻攝自Facebook／動力火車 Power Station）

▲▼顏志琳看光雕裝置巧遇Ella。（圖／翻攝自Facebook／動力火車 Power Station）

▲▼「超大咖女歌手」市民廣場看光雕（圖／翻攝自Facebook／動力火車 Power Station）

照片中，可以看到Ella放下及肩長髮，似乎直接頂著素顏出門，氣色依然紅潤有精神，完全沒有刻意戴墨鏡或口罩偽裝，讓人窺見她的親民作風，身穿米白色上衣，造型簡約大方，緊緊地把兒子「勁寶」抱在懷中，燦笑流露滿滿母愛。

▲▼「超大咖女歌手」市民廣場看光雕（圖／翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

▲Ella上傳一段兒子在商場手舞足蹈的超萌影片。（圖／業者提供、翻攝自Facebook／陳嘉樺 Ella）

事實上，Ella私底下作風本來就很親民，她9日也在臉書上傳一段「勁寶」在商場手舞足蹈的影片，兒子站在柱子旁扭動身體、露出超深小酒窩，她透露兒子最常講的字就是「開心」，儘管不確定她是否為掌鏡者，但已經能感受到她們一家人的親民作風。

動力火車臉書全文：

（列車長廣播）
看樣子顏老爺還沒準備要收心上工喔！

過年嘛～～～
到處走走看看，人擠人，感受人氣，結果擠啊擠，遇到熟面孔～
ELLA陳嘉樺！！！

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

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關鍵字

ELLA, 陳嘉樺, 賴解孵, 勁寶

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