女星冬天動向曝光！　首支自創曲就請到大咖金曲歌后助陣

藝人冬天Grace推出全新台語單曲〈一聲失禮〉，不僅是她人生第一首自創作品，更是一封寫給自己的誠實告白。去年她主動與前公司解約後，她一度以為音樂夢就此停擺，卻在低潮中完成創作，重新找回追夢初心。歌曲選在耶誕節發行，對身為天主教徒的她別具象徵意義。

回憶創作過程，冬天坦言寫歌一直是跨不過的心魔，多次嘗試都以失敗收場，直到在朋友鼓勵下重新提筆，才寫出〈一聲失禮〉雛形。歌詞描寫她北上追夢的孤單與掙扎，即便初版不成熟，卻在分享時忍不住落淚，也因一句「把現在的情緒記錄下來」，讓歌曲真正成形。

為讓作品更完整，冬天集結創作夥伴反覆打磨，並邀請金曲歌后曹雅雯擔任配唱製作人，她鼓起勇氣私訊邀請，對方聽完demo即點頭答應，錄音僅花三小時完成。曹雅雯以幽默、貼近生活的引導方式，幫助她卸下不安，情緒全然打開，一氣呵成完成演唱。

〈一聲失禮〉全程自掏腰包製作，MV選在教堂取景，象徵信仰與力量。冬天表示，這首歌不是向自己道歉，而是停止責怪自己，「夢想就算成了遺憾，也依然閃亮。」她也期待未來能持續在音樂與主持領域累積作品，迎向全新階段。