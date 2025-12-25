快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

記者蔡琛儀／綜合報導

F4今年兩度在天團五月天演唱會上合體後，引發不少迴響，不過隨著言承旭、周渝民、吳建豪與五月天阿信、周杰倫世紀合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，以及宣布F3與阿信舉辦演唱會，皆沒有朱孝天身影，朱孝天接踵而來一連串嗆聲相信音樂及阿信，甚至開撕F4另外三名成員等暴走舉動，更是讓這場本該是滿滿回憶的演出蒙上一層陰影。不過稍早事情有了戲劇化的轉折，朱孝天突然發文道歉了。

▲▼ 言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體開唱，意外引爆朱孝天。（圖／相信音樂提供、翻攝自微博）

朱孝天這陣子不斷在網路上對相信音樂、阿信放話、冷嘲熱諷，甚至胡亂指控莫須有的罪名給相信音樂。稍早朱孝天發文表示，自從今年9月關於F4合體事件以來，持續遭受大量網暴，讓他精神上承受巨大壓力，也干擾到他的工作及私人生活，導致身心俱疲。

他坦言自己因情緒失控下發表了有失妥當的言論，「事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。」他也再次呼籲：「感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。」

澄清聲明

本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：

自今年九月“F4合體”相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。

在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。

事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。

此外，本人此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。

感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。

聲明人：朱孝天

2025年12月25日