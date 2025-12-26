炎亞綸認了「曾被加入家寧公關群組」！　衰捲Andy紛爭：很賭爛

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸2025年從音樂、影視創業與個人品牌全面開花，不過前陣子因網紅Andy指控家寧的公關危機群組裡有知名且很多副業的男藝人協助，被外界瘋猜是炎亞綸，他默默承受網暴，卻始終沒有出面解釋。今（26日）炎亞綸接受媒體訪問，總算親口回應，「家寧跟Andy我都不熟，我完全不認識家寧，也沒有他們的聯絡方式。」不過坦言有被拉進群組中。

▲▼炎亞綸莫名被捲入家寧與Andy的紛爭。（圖／晴空鳥提供、翻攝臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，當初確實是有朋友來請他介紹公關窗口，他才幫忙牽線，但根本不知道其實是要幫家寧介紹，「介紹完後，我就被拉進一個群組，大概兩分鐘我就被踢出了，我在整個對話框裡大概只有兩句話。」

炎亞綸說，他猜Andy可能是看到群組成立時，誰被拉了進來，而炎亞綸因從未在通訊軟體中隱藏自己的名字，可能因此被Andy認為跟家寧抹黑的他的事件有關。

不過外界質疑，炎亞綸過去很常為自己維權，這次為何當下沒第一間澄清？炎亞綸說：「我很難解釋清楚我在群組裡面只有兩分鐘，其實我很賭爛，我完全不認識家寧，當然也沒有他們的聯絡方式，我到底要怎麼辦？」他也透露，是當初請他介紹公關的那位朋友來通知，「網路在講的知名男藝人可能是你」，他才知道自己莫名中槍。