李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的

記者張筱涵／綜合報導

韓歌手李泳知近日作客YouTube頻道「CharlesEnter」，提及過去與歌手權恩妃的一張合照令她深受打擊，引發熱議。

▲李泳知澄清看本人絕對沒有體型差別大成這樣。（圖／翻攝自YouTube／찰스엔터）



在25日發布以「失散多年的姊妹李泳知」為題的影片中，李泳知主動提起先前在「歌謠大祭典」與權恩妃的同框畫面，她表示當時因為兩人都是Solo歌手，便約好在結尾舞台時站在一起，沒想到這卻成了她後悔的決定。

李泳知向主持人展示了該張照片，畫面中李泳知看起來體型異常巨大，而身旁的權恩妃則顯得格外嬌小，這張對比強烈的「最萌體型差」照片曾在網路上引發廣泛討論。

李泳知看著照片崩潰喊道：「這說得過去嗎？老實說？」主持人則安慰她是因為權恩妃身材太過嬌小所致。李泳知幽默地表示，如果時間能倒流，她絕對不會選擇站在權恩妃旁邊，以此引發全場爆笑。

李泳知同時急忙澄清，強調自己本人看起來完全不是那樣，是非常「普通」的體型，甚至到了會讓人覺得有點失望的程度，極力解釋照片與本人的落差。

此外，兩人也聊到了關於外貌的惡評。李泳知坦言常聽到關於頭太大的批評，主持人也自嘲常被網友戲稱「看看那個臉盆（指頭大）」。李泳知則分享自己曾看過「長得很兇」這類的留言，並豁達地表示因為太常看到，現在已經不會受傷，甚至預言這支影片底下大概也會有類似留言，一笑置之。

另外，李泳知近期時隔6個月重啟社群網站活動，因明顯消瘦的身形而再度成為話題焦點。