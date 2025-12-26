生命樹平安夜開唱　與歌迷相約「下一個15年」

記者蔡琛儀／台北報導

由小王子、青春、小N組成的「生命樹」，於2025年迎來成團15週年，正式啟動週年音樂計畫，新歌〈白色迴廊〉、〈黑羊〉逆勢發行，平安夜舉辦「生命樹Acoustic Session｜15週年感謝祭」，邀歌迷走進時光迴廊，回望一路走來的音樂軌跡，青春也感性表示，希望大家喜歡「出錯的我們」。

▲生命樹迎來成軍15週年。（圖／植光土壤音創提供）

三位成員各自在樂壇忙碌，仍為生命樹全力回歸，除了推出新作，也接連籌備週年演出與限定展覽，讓新舊歌迷重溫15年點滴。團隊更準備多款紀念品回饋支持，歌迷笑稱「帶回家的週邊都能設展」，彼此間的情感連結溫暖動人。

感謝祭現場設計多重關卡與互動巧思，從紀念票、拍立得拼圖到隨堂考驚喜，細節滿滿。演出以早期作品揭幕，並選唱五月天〈相信〉致敬成團初心，也重新詮釋寫給劉若英的〈人〉，展現生命樹不同於原曲的情感層次。

後半段由〈黑羊〉限定演奏版揭開序幕，〈石頭〉時邀歌迷合唱，情感湧現。當〈白色迴廊〉首度響起，全場在淚光中與過去的自己重逢。15週年計畫仍持續推進，下一站「Tree of Life@Billboard Live Taipei」將於1月18日登場。