阿本錄《營業中》前出包！搭火車「犯天兵失誤」
直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「情歌王子」李聖傑出道26年，今終於站上台北小巨蛋開唱，且兩場門票皆是一開賣就秒殺，讓他情緒激動到幾乎說不出話，「走了26年，我走到了，走到了小巨蛋跟大家，就在這裡！」讓滿場萬名歌迷也紛紛為他歡呼，他感動表示：「我都不知道該怎麼開場，我想用我的聲音，每一字每一句，告訴大家我準備了很久，希望用我的音樂、聲音感動大家。」

▲▼李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day1。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李聖傑等了26年終於攻蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day1。（圖／記者李毓康攝）

李聖傑「One Day 直到那一天」演唱會26日在台北小巨蛋舉行，兩場共吸引近2萬名歌迷進場朝聖，李聖傑沒有選擇炫技，而是用一首首陪伴無數人成長的情歌感動人心，更設計了以李聖傑英文名字Sam首字「S」形狀的延伸舞台，笑說這樣的設計就像被粉絲緊緊包圍，他還不斷揮手、比手指愛心「飯撒」歌迷。

李聖傑今也特別演唱由已逝音樂人屠穎編曲的〈擦肩而過〉，「沒想到26年後我有機會站在小巨蛋舞台，我相信他會聽見的，謝謝屠穎老師。」此外，他也請到被封為「亞洲流行音樂教父」的恩師鮑比達擔任固定嘉賓，李聖傑說：「他是我第一位音樂啟蒙製作人。」

▲▼李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day1，嘉賓鮑比達。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李聖傑邀請恩師鮑比達擔任固定嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李聖傑《ONE DAY 直到那一天》 世界巡迴演唱會台北站Day1，嘉賓鮑比達。（圖／記者李毓康攝）

1997年李聖傑簽給鮑比達，「花了兩年時間和他學習，很像現在的韓國練習生，兩年來每天被他罵。」鮑比達幽默說：「兩個禮拜我就快破產，錄音棚很貴。」李聖傑爆料，兩人今晚合作的歌曲〈心口〉，當年頻頻唱到被鮑比達打槍，還不忘問對方：「第一個音有唱準嗎？」 

