孫生現身記者會頭染金髮　被指控性侵「對方全都在說謊」

記者葉文正／台北報導

網紅孫生日前參加「拳願」記者會，現場出現一位被害女性，想要跟孫生對質，受害少女在周念暉律師與家人陪同下，日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，控訴遭孫生性侵。不過今天孫生同樣出席賽前記者會，現場不忍了直說：「對方全都是謊言，我從來不強迫女孩子，反正我手上握有證據，她還陪我去跟酷炫他們去練舞。」

▲孫生(左)明天將進行拳賽。（圖／記者葉文正攝）

對於少女的指控，孫生今天頭染金髮，情緒仍不是很好，並表示：「對方全部都是謊言，我不會去強迫女性，今天女性如果不願跟我發生關係，我會說，好可惜哦，那你再也看不到我了。還有她說我到處去講，證據在哪裡？」並表示對話紀錄都留存，反正30日就要上法院，到時候一切都會清楚明白。他更表示：「我做錯的事情只有一件，那就是跟未成年愛愛，此外對方說的都是謊言。」

▲孫生(右)染了一頭長髮。（圖／記者葉文正攝）

而孫生明天的對手邱偉今天再度與孫生面對面，雙方火藥味少很多，孫生氣憤地說：「我覺得上一次根本就是被一個大大的仙人跳，我根本不怕違約，會來比賽只是不想對不起我的教練。」

▲今天他全場沒有笑容。（圖／記者葉文正攝）

孫生經紀人Jerry也表示，「如果孫生有做錯，那被抓去關沒關係，我們也都看過和解書等等，現在就等法院審理與判決。」他也透露，孫生從7、8年前，就開始吃躁鬱症的藥，今天出門也提醒他要吃藥，不然他會爆走，官司沒有什麼好講，就是等候判決。

▲孫生極可能面臨7年以下有期徒刑。（圖／記者葉文正攝）