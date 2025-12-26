ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日歌手吃生蠔不適叫救護車！就醫因1舉動挨轟
冷氣團甩水氣「3地雨最大」
日本返台沒幾天！女星「以為只是胃痛」急開刀
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 金英大 李宏毅 國分太一 李多慧

錄《營業中》前出包！阿本搭火車「犯天兵失誤」崩潰：真的連滾帶爬

記者潘慧中／綜合報導

阿本（翁瑞迪）日前受邀前往台東擔任實境節目《嗨！營業中》的小幫手，沒想到外景還沒開始，通告路程就先上演一齣「很綜藝荒唐」的突發狀況，讓他相當崩潰。

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本錄下崩潰過程。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

回顧當天早上的行程，阿本表示自己其實做了萬全準備，不僅早上5點半就起床梳化，連餵狗、買早餐等瑣事都處理完畢，抵達車站時，還有40分鐘車才會來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本一開始還很悠哉地吃早餐、拍列車經過。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本形容當時的狀態是「從從容容、游刃有餘的在車站吃早餐等車」，心裡想著這趟行程絕對是「萬無一失」，殊不知結局卻是「一失了」，因為大意等錯月台，讓原本的完美計畫瞬間破功。

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本後來驚覺等錯月台。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

阿本生動地描述了發現跑錯月台後的驚險瞬間，他扛著行李「匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬」地衝向對面月台。然而現實總是殘酷的，就在他準備上車的那一瞬間，「車門關上」，讓他當場傻眼。這段狼狽的插曲讓他無奈自嘲，這段過程即便當下沒有攝影機在拍，「也很綜藝荒唐。」

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲阿本趕到的那一刻，車門剛好關上。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

幸好，台鐵員工很努力地幫忙想辦法，加上剛好有一班晚一小時的火車，那是能讓阿本最快抵達東部的車次，他才稍微鬆了口氣。同一時間，他當然也有告知製作團隊，「還好製作人說不影響原訂進度。」

▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）▲▼阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

▲幸好阿本最後有順利抵達。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿本翁瑞迪模范棒棒堂棒棒堂

推薦閱讀

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

16小時前

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

16小時前

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

7小時前

最狂聖誕裝飾！周杰倫緊摟昆凌放閃…牆掛「畢卡索真跡」驚人天價曝光

最狂聖誕裝飾！周杰倫緊摟昆凌放閃…牆掛「畢卡索真跡」驚人天價曝光

4小時前

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的

5小時前

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

8小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

14小時前

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

23小時前

短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！髮飾噴飛畫面曝　他竟笑：想練手勁

14小時前

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

19小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

2小時前

曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

18小時前

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
李洙赫一笑...我沒惹

李洙赫一笑...我沒惹
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

看更多

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

訪／《京道》朴敘俊裸上身腹肌超養眼！元志安：想立刻出發台灣玩

29分鐘前0

錄《營業中》前出包！阿本搭火車「犯天兵失誤」崩潰：真的連滾帶爬

1小時前21

日歌手吃生蠔不適叫救護車！就醫卻因1舉動挨轟　緊急刪文滅火

1小時前21

開車突遭敲窗！咪妃火大揭原因：有這種垃圾才讓很多人瞧不起二輪

1小時前0

胡瓜陳亞蘭挺進市場婆媽粉暴動！ 寸步難行魚攤老闆霸氣喊「都免費」

1小時前1

南珉貞「抱大束紅玫瑰」羞甜告白：來自南朋友們的求婚

1小時前0

FTISLAND台北完售再加場！李洪基開Threads陪聊　門票開賣倒數

1小時前30

曾莞婷得獎憑臉吃免費香腸　廚房卻驚傳立馬翻車

2小時前0

《我獨》傳喜訊！「元老成員」結婚4年當爸了　聖誕節PO文藏玄機

2小時前20

性轉版延禧攻略！陸劇《玉茗茶骨》定檔　狀元郎變綠茶男宅鬥復仇

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身
    16小時前86
  2. 快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了
    16小時前5452
  3. 朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」
    7小時前2215
  4. 周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡
    4小時前125
  5. 李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰
    5小時前61
  6. 朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我
    8小時前2840
  7. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    14小時前2019
  8. 陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」
    23小時前
  9. 短劇女星突遭男演員狠甩巴掌！他竟笑：想練手勁
    14小時前1811
  10. 竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問：變大內內喜歡嗎
    19小時前16
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合