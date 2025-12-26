錄《營業中》前出包！阿本搭火車「犯天兵失誤」崩潰：真的連滾帶爬

記者潘慧中／綜合報導

阿本（翁瑞迪）日前受邀前往台東擔任實境節目《嗨！營業中》的小幫手，沒想到外景還沒開始，通告路程就先上演一齣「很綜藝荒唐」的突發狀況，讓他相當崩潰。

▲阿本錄下崩潰過程。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



回顧當天早上的行程，阿本表示自己其實做了萬全準備，不僅早上5點半就起床梳化，連餵狗、買早餐等瑣事都處理完畢，抵達車站時，還有40分鐘車才會來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿本一開始還很悠哉地吃早餐、拍列車經過。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本形容當時的狀態是「從從容容、游刃有餘的在車站吃早餐等車」，心裡想著這趟行程絕對是「萬無一失」，殊不知結局卻是「一失了」，因為大意等錯月台，讓原本的完美計畫瞬間破功。

▲阿本後來驚覺等錯月台。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本生動地描述了發現跑錯月台後的驚險瞬間，他扛著行李「匆匆忙忙、連跑帶跳、連滾帶爬」地衝向對面月台。然而現實總是殘酷的，就在他準備上車的那一瞬間，「車門關上」，讓他當場傻眼。這段狼狽的插曲讓他無奈自嘲，這段過程即便當下沒有攝影機在拍，「也很綜藝荒唐。」

▲阿本趕到的那一刻，車門剛好關上。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



幸好，台鐵員工很努力地幫忙想辦法，加上剛好有一班晚一小時的火車，那是能讓阿本最快抵達東部的車次，他才稍微鬆了口氣。同一時間，他當然也有告知製作團隊，「還好製作人說不影響原訂進度。」

▲幸好阿本最後有順利抵達。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）