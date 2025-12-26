告五人化身「紅娘」　倫敦見證異國戀情CP超浪漫

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人在年末推出暖心新作〈夏天的海冬天的雪〉，MV上線至今突破40萬觀看，今年告五人躍上世界舞台，首度走進傳奇的艾比路錄音室完成專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，也在倫敦留下珍貴影像紀錄，新歌MV中，告五人於維多利亞式建築開轟趴演出，live唱歌見證愛情四季輪迴，逼真演出連團員都笑稱像「我愛紅娘」。

▲告五人〈夏天的海冬天的雪〉MV在倫敦拍攝完成。（圖／相信音樂提供）

向來被粉絲封為「雨團」的告五人，這回在倫敦卻遇上連日晴天，冷空氣搭配陽光，讓畫面憂傷卻不失溫度。MV描寫一段異國戀從熱戀到疏離，如「夏天的海」與「冬天的雪」，美麗卻始終存在距離，告五人時而成為派對歌手，時而靜靜旁觀，替情感堆疊層次。

拍攝橫跨倫敦街景，不僅到倫敦眼取景，也在紅磚老宅拍攝House Party，原始空間美到團員直呼不用佈置，後院則化身演出舞台，宛如午後不插電派對，哲謙形容演奏時情緒自然沉澱，雲安也笑說歌曲和場景「搭到不行」。

▲告五人也在倫敦眼取景。（圖／相信音樂提供）

雲安透露，〈夏天的海冬天的雪〉寫的是明知不適合卻仍努力相愛的狀態，深夜完成詞曲後連自己都超喜歡。犬青則認為故事貼近異鄉打拚的人生，在浪漫與未知之間拉扯，正是這首歌最動人的地方。