朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

記者陳芊秀／綜合報導

藝人朱孝天與團隊撕破臉導致F4合體破局，近日頻頻在粉絲群組開嗆，其中點名大陸售票平台「大麥」與黃牛掛鉤，在陸網引發軒然大波‧昨日（25）晚間緊急澄清「發表了有失妥當的言論」。而他發文前，遭點名的「大麥」先表態回應：「保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

▲朱孝天與F4巡演合作破局，連日來在群組發文開嗆。（圖／翻攝自微博）

朱孝天粉絲群組發言被截圖瘋傳，內容更將大麥形容「與黃牛掛鉤的大麥」。而大麥正是大陸最大售票平台，遭藝人點名批評立即變成陸網議論焦點，客服單位昨日率先否認朱孝天的說法，並回應「對黃牛零容忍，票價均由主辦方根據市場規則制定，大麥作為票務平台嚴格執行相關規定，不存在與第三方合作抬價的行為」。

另外，據陸媒《紅星新聞》昨日晚間6點報導，對於截圖中朱孝天在群組的發言質疑，大麥相關工作人員也回應記者：「已對互聯網（網路）傳播的不實信息進行取證，並保留採取一切法律措施追究造謠方法律責任的權利。」

▲大麥是中國大陸最大售票平台，面對朱孝天群組發言截圖瘋傳，回應陸媒「保留追究造謠方的權利」。（圖／翻攝自微博）

朱孝天在昨日近深夜10點多發文道歉，表示自己因情緒失控，「在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論」，對於相關言論引發不必要的揣測，客觀上占用了公共資源，在此向大眾致歉。他此前更提及「國台辦」的相關發言，驚動陸網議論紛紛，本人表示發言與實際情況並不相符，特此作出澄清。

▲朱孝天昨日深夜發文道歉澄清。（圖／翻攝自微博）