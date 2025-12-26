最狂聖誕裝飾！周杰倫緊摟昆凌放閃…牆掛「畢卡索真跡」驚人天價曝光

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。他24日便在社群網站上傳和昆凌的親密合照，結果外界目光意外聚焦在旁邊的畢卡索畫作，還發現了其驚人拍賣價（2018年底佳士得拍賣會拍出的價格是13萬7500美金（約440萬台幣））！

▲周杰倫摟昆凌放閃，旁邊畫面意外掀起關注。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



照片中，可以看到周杰倫身穿亮眼的粉紅與藍色拼接針織外套，雙手摟著身穿黑白配色服裝的昆凌，兩人依偎在裝飾華麗的聖誕樹旁，對著鏡頭露出幸福微笑，畫面充滿溫馨的過節氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了夫妻放閃，周杰倫更特別介紹了兩人身旁牆上掛著的一幅珍貴畫作。他在貼文中寫道：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公。」這幅畫作以童趣的蠟筆線條描繪著聖誕老人手持鮮花的模樣，他也藉由這幅大師之作送上深切的節日祝福，「五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」

▲周杰倫收藏不少名作。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



據了解，這幅畫是畢卡索在平安夜當天創作並送給朋友的禮物。左上角的題詞寫著「pour Gilberte et Serge」（給吉爾伯特和塞爾日），指的是坎城畫廊Galerie 65的老闆Gilberte Duclaud和Serge Chauby，畢卡索當時與他們關係友好，因此隨手畫了這張充滿童趣的聖誕老人作為節日賀禮。