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林彥俊理想情人出現！　小S狂虧：你喜歡的類型嗎…他害羞笑了

記者許皓婷／綜合報導

林彥俊為大陸男團NINE PERCENT成員，近期參加陸綜《小姐姐的花店》，和小S、小鬼等人一起經營花店，7日釋出的最新一集中，店裡來了一名「馬尾妹」，疑似就是他的理想型，他更當場害羞臉紅，讓歐陽娜娜直虧「小林的夢中情人」。

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊參加《小姐姐的花店》。（圖／愛奇藝）

《小姐姐的花店》7日播出最新一集，花店來了一位顧客，是一名綁著馬尾的女孩，當小鬼招呼該位女子時，她果斷又直接的回答後，一旁的林彥俊聽到非常欣賞對方，並直接大讚：「漂亮！我喜歡妳的乾淨果斷。」

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊稱讚顧客馬尾妹。（圖／愛奇藝）

而林彥俊突然稱讚「馬尾妹」的舉動，讓歐陽娜娜直呼：「小林的夢中情人出現了！」小S更直接問他：「這就是你喜歡的類型，是不是？」他則露出尷尬又害羞的微笑，兩人更接著「神助攻」，詢問了該位女孩「有男友嗎」、「喜歡有染髮的男生嗎」、「喜歡穿風衣男生嗎」等各種問題。

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲小S、歐陽娜娜狂助攻，林彥俊崩潰。（圖／愛奇藝）

而專心替女孩包花的林彥俊，一度招架不住小S、歐陽娜娜的各種助攻，一下子尷尬到趴在桌上，一下子又往後仰頭大笑，還被旁人發現害羞到耳朵都紅了，更無奈直呼：「我想打給媽媽了！」卻又被小S笑虧想介紹給媽媽認識了嗎，逗趣又可愛的反應也笑翻不少人。

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊理想型。（圖／愛奇藝）

▲林彥俊害羞到耳朵紅了。（圖／愛奇藝）

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關鍵字

林彥俊, 小s, 歐陽娜娜, 小姐姐的花店

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