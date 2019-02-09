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白癡公主回嘉義過年…同框「超正親姊姊」　網看傻：好像林心如

記者許皓婷／綜合報導

知名YouTuber「白癡公主」以惡搞風格爆紅，個性活潑搞笑的她，在網路上人氣超高，一雙招牌圓滾滾大眼，更讓她成為不少粉絲心目中的女神。2日迎來新年假期，她也回到家鄉過年，更罕見同框自己的親姊姊，姊妹倆的高顏值，也在網路上掀起一陣熱議。

▲白癡公主姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主一雙水汪汪大眼是招牌。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

2日迎來農曆新年，白癡公主也回到故鄉嘉義過年，把握難得的假期和家人團聚，她7日在IG開心地說：「用豹紋阿嬤裝來迎接痴姊，終於休假回嘉過年。」只見她穿著黑色上衣，下半身穿起豹紋長褲，身邊的姊姊則留著一頭烏黑長髮，穿著吊帶褲入鏡，兩人更同樣擁有一雙大眼睛和高顏值。

▲白癡公主姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主同框姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

而白癡公主曬出姊妹倆的合照後，迅速引起熱烈討論，更有人認為她姊姊神似林心如，紛紛大讚：「痴痴家都是美女」、「兩姊妹的眼睛都好大」、「一樣大眼基因欸」、「一家都是美人胚子」。

事實上，白癡公主有顆心愛的枕頭叫做「阿甜」，就是象徵著姊姊的依靠，從小陪伴她長大，至今仍十分珍愛，她曾透露阿甜原本是姊姊小時候的娃娃，「在我還沒出生的時候就有了，因為家裡關係，我要被送到阿公、阿嬤家，姊姊就說：『那阿甜陪妳！』之後就一直陪著我到現在，她就是我的家人，給我非常多安定的力量。」

▲白癡公主姐姐。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

▲白癡公主的心愛枕頭「阿甜」就是姊姊送的。（圖／翻攝自IG／白癡公主）

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