ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

除夕爆密婚黃立行！　徐靜蕾首回應「暫無動力」…親揭原因

記者許皓婷／綜合報導

歌手黃立行（Stanley）和女友徐靜蕾相戀9年，感情穩定但鮮少公開放閃，非常低調，不過女方4日除夕夜，在微博發文祝賀新春快樂時，好友卻留下一句「祝新婚快樂」，立刻爆出「徐靜蕾與黃立行結婚」的消息，她8日也首度回應傳聞。

▲徐靜蕾回應密婚黃立行。（圖／翻攝自微博）

▲黃立行、徐靜蕾穩定交往多年。（圖／翻攝自Facebook、微博／黃立行、徐靜蕾）

4日正值除夕夜，徐靜蕾在微博寫下對新年的期待，並祝福網友們新春快樂，沒想到留言處，確有一位資深媒體人劉春現身回應：「新年，祝愛豆（idol）新婚快樂！」這4個字「新婚快樂」，迅速引起網友關注，紛紛猜測她和黃立行已經結婚。

▲徐靜蕾回應密婚黃立行。（圖／翻攝自微博）

▲黃立行、徐靜蕾被爆密婚。（圖／翻攝自微博）

徐靜蕾爆出密婚黃立行的傳聞後，在網路上鬧得沸沸揚揚，她8日終於打破沉默，首度在微博發文：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家，總不能就因為閒著也是閒著就結了吧，謝謝關心，給大家拜年。」

▲徐靜蕾回應密婚黃立行。（圖／翻攝自微博）

▲徐靜蕾否認密婚黃立行。（圖／翻攝自微博／徐靜蕾）

而徐靜蕾否認和黃立行結婚後，被網友質疑：「不結婚的動力是什麼呢？」她則解釋：「結婚不是要去辦手續嗎…麻煩啊！」並認為工作上的麻煩是必須的，但結婚這件事的麻煩不是，她更直言：「結婚又不丢人，瞞著幹嘛。」

▲徐靜蕾回應密婚黃立行。（圖／翻攝自微博）

▲徐靜蕾微博發文。（圖／翻攝自微博／徐靜蕾）

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

推薦閱讀

正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　真命天子身分曝光…是知名主持人！

謝金燕突PO「鬍子西裝男帥照」　羞認：自己都愛上！

穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

卸貨倒數3天！陳意涵挺9月孕肚…照做「這件事」　嚇壞粉絲

孫安佐19年感情史曝光！　揭「4段戀情失敗」原因：我個性怪

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

Sandy「宣布好消息」：嗯我說出口了！　網嗨翻：終於等到

白癡公主回嘉義過年…同框「超正親姊姊」　網看傻：好像林心如

滴妹同框「超大咖的他」全程羞笑…秒變迷妹！　網看傻：OMG

江宏傑帶孕妻去按摩…加碼「貼心暖舉」　福原愛被感動：我驕傲的老公

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

李李仁：痛不算什麼！ 陶晶瑩「手術室外哭紅眼」5結紮人夫超寵妻

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃立行, 徐靜蕾

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一郎6大都市傳說
  2. 陳喬恩新戲《獨孤皇后》來了！　搭檔陳曉演夫妻…「首播日」曝光
  3. 《101》30歲最老練習生　黃姨母：覺得抱歉，可以在這嗎？
  4. 快學！女孩搞曖昧神招「走路裝摔倒」　利菁靠這把到老公
  5. 突然被Cue表演！　張藝興有腳傷…「1分鐘舞蹈Solo」超強
  6. 性愛成癮背後是「缺愛的雙魚男孩」　小賈斯汀荒唐11年：海莉給我安全感
  7. 周興哲彈唱《童話》告白女孩　「結局超展開」白安傻眼了！
  8. 阿翔：明天終於結束了！　嘴角失守「說中全台爸媽心聲」
  9. 斯亞0收入白飯醬油吃1年！退Twinko又遇吳宗憲：至今想退演藝圈
  10. 除夕爆密婚黃立行！　徐靜蕾首回應「暫無動力」…親揭原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366