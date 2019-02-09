除夕爆密婚黃立行！　徐靜蕾首回應「暫無動力」…親揭原因

記者許皓婷／綜合報導

歌手黃立行（Stanley）和女友徐靜蕾相戀9年，感情穩定但鮮少公開放閃，非常低調，不過女方4日除夕夜，在微博發文祝賀新春快樂時，好友卻留下一句「祝新婚快樂」，立刻爆出「徐靜蕾與黃立行結婚」的消息，她8日也首度回應傳聞。

▲黃立行、徐靜蕾穩定交往多年。（圖／翻攝自Facebook、微博／黃立行、徐靜蕾）



4日正值除夕夜，徐靜蕾在微博寫下對新年的期待，並祝福網友們新春快樂，沒想到留言處，確有一位資深媒體人劉春現身回應：「新年，祝愛豆（idol）新婚快樂！」這4個字「新婚快樂」，迅速引起網友關注，紛紛猜測她和黃立行已經結婚。

▲黃立行、徐靜蕾被爆密婚。（圖／翻攝自微博）



徐靜蕾爆出密婚黃立行的傳聞後，在網路上鬧得沸沸揚揚，她8日終於打破沉默，首度在微博發文：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家，總不能就因為閒著也是閒著就結了吧，謝謝關心，給大家拜年。」

▲徐靜蕾否認密婚黃立行。（圖／翻攝自微博／徐靜蕾）



而徐靜蕾否認和黃立行結婚後，被網友質疑：「不結婚的動力是什麼呢？」她則解釋：「結婚不是要去辦手續嗎…麻煩啊！」並認為工作上的麻煩是必須的，但結婚這件事的麻煩不是，她更直言：「結婚又不丢人，瞞著幹嘛。」

▲徐靜蕾微博發文。（圖／翻攝自微博／徐靜蕾）