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慶祝Lucy2歲生日！隋棠全家嘉義遊玩…現身「超知名景點」

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和Tony婚後，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie誕生，升格為一家五口，家庭生活幸福美滿。近來適逢年假，她和老公便趁空帶著孩子們到嘉義遊玩，還慶祝了女兒的2歲生日。

▲隋棠全家去嘉義玩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠、Tony婚後育有三子。（圖／翻攝自IG／隋棠）

趁著農曆新年假期，隋棠和老公也趁空帶著孩子們四處遊玩。Tony9日在IG上紀錄下一家人出遊的美好時光，只見畫面中，隋棠穿著針織長版外套，下半身搭配牛仔褲，一雙纖細美腿非常吸睛，手裡拿著用具，開心地吹著泡泡，和孩子們同樂。

▲隋棠全家去嘉義玩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠全家去嘉義玩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠和老公帶著孩子到嘉義遊玩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

而Tony曬出的另一則影片中，他還寫下「Lucy's Birthday Party」，原來此趟旅遊還是為了慶祝女兒的2歲生日。影片中，一開頭就拍到隋棠的背影，她雙手則各牽著Max、Lucy，一同欣賞風景，仔細一看，3人的背景就是嘉義的知名景點「森林之歌」。

▲隋棠全家去嘉義玩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠全家去嘉義「森林之歌」。（圖／翻攝自IG／Tony）

事實上，隋棠一家人早就已經啟動年假出遊的計畫，7日就曾現身台北的華山文創園區，Tony當時也分享隋棠與女兒Lucy遊玩的溫馨畫面，兩個孩子在草地上開心地自由奔跑，還體驗摸蜥蜴等可愛畫面，一家人更是毫無偽裝，大方享受親子時光。

▲▼隋棠華山放年假被拍！（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

▲Lucy剛滿2歲就有大膽舉動，嚇傻媽媽隋棠啦！（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲▼隋棠華山放年假被拍！（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

▲隋棠全家7日現身台北華山。（圖／翻攝自IG／隋棠、Tony）

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