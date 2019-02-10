謝欣穎罕見放閃❤甜吻D先生！　男方「寵溺舉動」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

女星謝欣穎外型甜美，演過許多部偶像劇和電影，還曾拿下金馬獎最佳女配角，演技備受肯定的她，感情動向也備受關注。她先前傳出熱戀10年好友「D先生」後，一直非常低調，近日卻罕見在IG上曬出同框親密合照，閃瞎一大票網友。

▲謝欣穎感情生活相當低調。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）

謝欣穎鬆口認愛新男友「D先生」後，僅透露對方是認識10年的好友昇華成情人，但對於感情生活始終保持低調。她10日卻在IG上罕見放閃，開心寫下：「2019是最、最、最開心的年！」並曬出和男方的親密合照。

而謝欣穎PO出的合照中，只見她靠在D先生的身旁、開心燦笑，男方也親膩地摸著她的頭，可見對她的寵溺，兩人更頭貼頭親密入鏡，另一張照片中，她更直接親上對方的臉頰，露出害羞笑容，甜蜜爆表。

▲謝欣穎罕見放閃。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）



據悉，謝欣穎跟D先生認識10年，過去都沒有火花，她甚至中間有段論及婚姻的感情，直到後來，友情才轉變成愛情，「自然而然就走在一起。」她誇讚男友是貼心暖男，說到對方的事蹟，她害羞笑回：「就是IG上看到的那樣。」她拍戲時，男方會照顧她生活起居、幫丟垃圾、弄魚湯給她吃，宛如真人版大仁哥。

謝欣穎先前受訪時，就曾誇獎D先生讓她生活變得更好、更快樂，身邊朋友都感覺出變化，「連媽媽也很開心！」她承認男友已經見過她父母、獲得認可，但她否認會閃婚：「已經過了那個衝動的年紀。」她也羞說：「很享受現在的生活，希望大家給我們一點空間。」

▲謝欣穎低調認愛男友D先生。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）