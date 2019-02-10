《蘭陵王》男星爆「博士高學歷造假」　直播時…被問「一句話」秒露餡

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星翟天臨演出《蘭陵王》裡反派太子「高緯」一角後，打開知名度，演技令人印象深刻的他，戲外還是演藝圈知名的學霸，擁有北京電影學院博士學位，但他近期卻被踢爆高學歷疑似造假，掀起軒然大波。

▲翟天臨曾演出《蘭陵王》大反派。（圖／翻攝自微博／翟天臨）



翟天臨2018年拿到北京電影學院博士學位，日前又開心宣布自己被北京大學光華管理學院錄用為博士後研究人員，但他卻在直播中，被問到博士論文能不能在「知網」上搜到時，他回問：「那是什麼？」引起外界質疑學歷造假。

▲翟天臨擁有北京電影學院博士學位。（圖／翻攝自微博／翟天臨）



據悉，「知網」是大陸最大的期刊論文資料庫，念到博士不可能不知道該文獻參考平台，翟天臨更被發現論文在「知網」搜不到，引起學位造假的疑慮，事後他回應只是開玩笑，還無奈自嘲：「我說我不知道1+1=2也有人信吧。」

▲翟天臨不知「知網」，引起爭議。（圖／翻攝自微博／翟天臨）



而翟天臨工作室也發聲明澄清，表示直播影片是被有心人士惡意剪輯，當時他只是用幽默口氣回應，而論文方面是會由校方統一上傳，預計2019年年上半年會公開，也否認論文是由別人代筆、學術造假等指控，他取得博士學位完全符合校方要求。

▲翟天臨工作室聲明。（圖／翻攝自微博／翟天臨工作室）