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突然被Cue表演！　張藝興有腳傷…「1分鐘舞蹈Solo」超強

記者許皓婷／綜合報導

藝人張藝興擔任選秀節目《偶像練習生》PD大獲好評，2019年也接下第2季《青春有你》，再度擔任導師。8日最新一集中，他當場被Cue，便馬上來了段即興舞蹈Solo，超強的實力，更在網路掀起一陣熱議。

▲張藝興舞蹈SOLO。（圖／愛奇藝）

▲張藝興。（圖／翻攝自微博／張藝興）

《青春有你》播出後話題不斷，除了導師陣容大咖，練習生的表現也備受關注。8日播出最新一集，在節目接近尾聲之際，在場的練習生突然表示：「我們全體練習生有一個願望，希望能親眼看一下張製作人表演。」

▲張藝興舞蹈SOLO。（圖／愛奇藝）

▲張藝興舞蹈SOLO。（圖／愛奇藝）

▲練習生提出「想看張藝興表演」的心願。（圖／愛奇藝）

張藝興聽到練習生的心願後，先是愣了一下，接著欣然答應，便要求給自己1~2分鐘準備，他便只要求給一個燈光，隨即便直接上場表演，只見他穿著一身黑，打扮十分有型，還隨興地戴著棒球帽，雖然僅有短短1分鐘，但仍展現出超強的舞蹈底子，還表演了高難度的地板動作，讓全場歡呼聲不斷。

▲張藝興舞蹈SOLO。（圖／愛奇藝）

▲張藝興舞蹈SOLO。（圖／愛奇藝）

▲張藝興臨時被Cue舞蹈Solo。（圖／愛奇藝）

其實，張藝興腳傷仍尚未痊癒，但還是敬業地負傷上陣，超強實力也讓網友紛紛大讚：「他就是有随時被cue都能上去表演的實力」、「舞蹈真的很燃很炸」、「solo真的很強」、「就算帶傷上陣也展現了最好的自己」。

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