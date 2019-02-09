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江宏傑帶孕妻去按摩…加碼「貼心暖舉」　福原愛被感動：我驕傲的老公

記者許皓婷／綜合報導

福原愛、江宏傑2016年結婚後，育有一個女兒小小愛（Aila醬），目前肚子裡更懷有二胎男寶寶，即將升格為一家四口。近日迎來新年假期，她透露老公體恤自己懷孕辛勞，還特地帶她去按摩，讓她感動直呼：「你真的是我驕傲的老公！」

▲▼江宏傑。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲江宏傑、福原愛將迎來二寶。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

福原愛8日在FB發文，甜蜜地說：「老公說我懷孕又帶小孩很辛苦 帶我來按摩了。（我做臉）」她表示不管對誰，自己都不會忘記感恩的心、會直接將感謝表達出來，她更感動地大讚先生：「你真的是我驕傲的老公也是好爸爸，你也辛苦了！」

▲江宏傑帶福原愛按摩。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲江宏傑帶福原愛按摩。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲江宏傑帶福原愛去按摩。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

而福原愛透露江宏傑不但帶自己去按摩之外，還特地送上一個包包，讓她開心直呼：「怎麼辦❤也太可愛了吧！今晚一定要抱它睡覺～」她老公22日將迎來29歲生日，她也沒忘記重要的日子：「馬上要到你的生日了，我應該準備什麼呢？」小倆口甜蜜又溫馨的互動，也讓網友看了紛紛留言：「小愛好幸福♥有好老公這麼愛妳」、「有這樣的老公真好」、「真的是模範夫妻」、「好羨慕」。

▲江宏傑帶福原愛按摩。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

▲江宏傑送福原愛包包。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

【福原愛FB全文】

老公說我懷孕又帶小孩很辛苦
帶我來按摩了（我做臉）
今天也不是什麼紀念日
還送我了一個超級可愛的包包
怎麼辦❤也太可愛了吧❤
今晚一定要抱它睡覺～
不管對誰 都不會忘記感恩的心
會直接表達出來感謝
你真的是我驕傲的老公也是好爸爸
老公 你也辛苦了
馬上要到你的生日了
我應該準備什麼呢？❤

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