過年瘋刮刮樂「一買就中」　名模林葦茹傳授「小撇步」

記者林奕如／台北報導

過年瘋刮刮樂，名模林葦茹買什麼中什麼，花400元中了2500，之後再買又中5000，大樂透則是中了400元，讓她開心財運旺，更透露曾聽有人說過，要先買小額刮刮樂，若有中獎後，再用錢買大額刮刮樂，這樣機率比較大。

▲凱渥2019開工，林韋茹過年瘋刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）

一旁王心恬過年也玩刮刮樂，先花1000元中了500元，後來用500元再去買，又中了3次500元，後來換成買100元，結果最後都沒了，笑說應該要見好就收。廖奕琁則說，日本沒有刮刮樂，老公鈴木有樹十分新奇，「他有日本朋友刮中10萬塊，讓鈴木有樹抱著必勝的決心，結果買了7、8趟，全部賠完，「也是另外一種做公益。」

▲凱渥大年初六開工請財神。（圖／記者李毓康攝）

鄭亞因為《女兵日記》打開知名度，今年包出上萬元紅包給家人，她笑說：「我是阿美族，過年期間回花蓮受到熱烈歡迎，一走進宗親會，親戚們都很熱情說每天看演出。」國際超模唐熒霜第一次回台過年，她透露，過年時一路從晚上6點吃到12點，年一過就胖6公斤，還好平常有運動的習慣，她十分愛狗，從小養到大的狗狗已經16歲，為了照顧視為家人的狗，她決定重心轉移回台，多一些時間相處。

▲鄭亞拍攝《女兵》打開知名度。（圖／記者李毓康攝）

睽違17年沒有發片的路嘉欣表示過年期間都在家寫歌，不但跟好朋友青峰邀歌，也希望能夠邀請到吳克群幫忙。今年凱渥開工，由新董事長、種子唱片老闆吳鋒開工團拜，被董事長虧為最「資深」的花花（張嘉雲），笑說沒想到可以做這個行業做這麼久，今年過年一直在家吃，放話說給自己一個禮拜就能瘦回完美體態。