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台版《太陽》陳禕倫戀愛ING！大方認愛長腿辣模鄒寧恩

記者林奕如／台北報導

國軍偶像劇《最好的選擇》被封台版《太陽的後裔》，男主角陳禕倫打開知名度，他在開拍前訓練「前十字韌帶斷裂」，硬撐拍攝完畢才開刀，一度要靠拐杖行走，低潮一年多才復出，今凱渥開工，被問起和同門短髮甜姐兒鄒寧恩被媒體拍到約會的緋聞，他大方認愛：「兩個人相處融洽。」

▲▼凱渥2019開工,廖奕琁,江常輝,福地祐介,趙逸嵐,陳禕倫。（圖／記者李毓康攝）

▲陳禕倫（左）大方認愛師妹鄒寧恩。凱渥2019開工廖奕琁（左2起）、福地祐介、趙逸嵐、江常輝。（圖／記者李毓康攝）

陳禕倫進入公司15年，和同門鄒寧恩認識多年，被媒體寫是師弟，他回應：「我是師兄啦！」被問開始戀愛契機，他透露，有一段時間兩人都滿低潮，她傳訊息關心，當時她也錄節目受傷，比較常聊心事，被問到交往多久，他想保留不想說，眾人笑問：「不過紀念日嗎？」他說，每一天都是紀念日。

▲陳禕倫大方認愛甜姐兒鄒寧恩。（圖／翻攝陳禕倫臉書）

▲陳禕倫大方認愛甜姐兒鄒寧恩。（圖／翻攝陳禕倫臉書）

陳禕倫和女友鄒寧恩都是高雄人，過年期間他開車送女方回家，搬東西下車時就有看過女友爸媽，「之前就見過她的家人了。」目前兩人共識以工作為主，還在打拼階段，目前還沒有考慮結婚。

▲▼凱渥2019開工,莊凱勛。（圖／記者李毓康攝）

▲▼凱渥2019開工莊凱勛（上圖）、鍾承翰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼凱渥2019開工,鍾承翰。（圖／記者李毓康攝）

兩大型爸莊凱勛和鍾承翰忍不住大聊爸爸經，莊凱勛放老婆海外度假，挑戰一個人帶娃，「太太特別列3大張A4，提醒照顧寶寶的行程表，我每天照表操課。」他說，每天重複做一樣的事情讓他真的快瘋了，也深深覺得自己帶小孩的母親很厲害。

▲▼凱渥2019開工,吳鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲凱渥董事長吳鋒。（圖／記者李毓康攝）

鍾承翰過年期間每天凌晨3、4點就被兒子翰寶叫起床，他說：「兒子現在1歲2個月，會在半夜對天花板說嗨和掰掰，一度嚇壞了。」但兒子超黏他，一直喊爸爸，讓他很自豪。是否有生第二胎的打算，鍾承翰說，太太覺得小孩很可愛可以再生，但他覺得如果是下一胎是女兒會太寵，還是先緩緩。

江常輝演出BL《是非》和小鮮肉張行上演禁忌師生戀，因此多了許多海外粉絲，他說，在台北和朋友相約走春時被外國人認出來，開心表示自己海外粉多，臉書最多馬來西亞粉絲觀看，IG則是巴西人多。他最近連拍2部戲都是靈異題材，和屍體有很多交流，拍之前都有拜拜，劇組也請「靈界製作人」，沒有遇到靈異事，但過年期間有做惡夢，還被自己的夢囈嚇醒，年後會記得到廟裡走走過過霉氣。

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