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凱渥開工先量「體重」　女模過年不敢多吃：很崩潰

記者林奕如／台北報導

凱渥大年初六開工，新董事長、種子唱片老闆吳鋒帶領團拜，財神跳加官加持下，爭相摸金元寶、旺來鳳梨等，祈求一年好運。模特兒過年期間也不能懈怠，名模透露往年一開工就要「量體重」，「過年都不敢多吃，想到要量體重就很崩潰。」

▲▼凱渥2019開工,邱馨慧,李曉涵,林韋茹,王心恬。（圖／記者李毓康攝）

▲名模群邱馨慧、李曉涵、林韋茹、王心恬。（圖／記者李毓康攝）

過年收到公司簡訊，一開工就要進公司量體重，算是以前傳統，李曉涵表示：「要穿小可愛露出腰圍，因為要量三圍跟體重，檢視有誰身材變了，或是有些人還會長高。」但記者笑說，資深的模特兒就不會收到簡訊了吧，林葦茹笑說：「就會回『你確定是傳給我』。」王心恬也分享，曾看過學妹一量完體重哭了，但不確定是因為心情差自責哭，還是被經紀人唸哭。

▲▼凱渥2019開工,吳鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲凱渥大年初六開工，名模群團拜。（圖／記者李毓康攝）

王心恬和姚元浩緋聞傳了一整年，女方只認他是「好朋友」，被問到過年有沒有被催婚，她說：「3年前家人都放棄了。」親戚朋友也沒有人敢說，她笑說：「我脾氣不是很好。」她透露，今年過年跟家人在台北度過，就是黯淡的年，玩電動、遊戲、看新聞，把好朋友撇得一乾二淨。

▲▼凱渥2019開工,吳鋒,花花。（圖／記者李毓康攝）

▲凱渥2019開工花花、董事長吳鋒。（圖／記者李毓康攝）

創辦人洪偉明今年和洪曉蕾去峇里島度假，洪曉蕾裸肩依偎中年男子，更甜寫「LOVE」，爆出新戀情，但她本人回應仍單身，而且對方有女友了，同門花花被問到此事，笑說：「我跟男性友人也可以很親密。」她更抱後方鍾承翰，證明所言不假。

吳鋒入主凱渥後，致力多方發展，接下來會開拓直播、電競等方向，「現在新加坡發展很好，台灣更不用說，持續拓展上海、北京、廈門，繼續把公司做得更大更好。」對於洪偉明外出度假，吳鋒也說：「洪老師行程安排很忙，希望他難得放鬆一下。」

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凱渥, 吳鋒, 林葦茹, 王心恬, 邱馨慧, 李曉涵, 洪曉蕾, 洪偉明

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