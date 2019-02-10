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獨家／《一吻定情》王大陸濕髮霸氣推倒林允！熱吻2次少女尖叫了

記者林映妤／台北報導

王大陸、林允主演《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》在《ETtoday》獨家釋出終極版預告！江直樹與原湘琴大銀幕上吻戲不斷，終極版預告中，有許多先前未曝光的畫面，王大陸濕髮霸氣推倒林允，2人對望冒出粉紅泡泡，另外雙方更分別在不同場景熱吻2次，令許多觀眾看了臉紅心跳！

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》終極版預告，王大陸強吻林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

《一吻定情》重現笨蛋原湘琴愛上天才江直樹的劇情，她鼓起勇氣表白卻失敗遭打槍，準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡！一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的校園生活就此上演，2人的感情也不斷升溫。

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼王大陸偷吻、甜蜜抱抱林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

雖然是將經典翻拍，但導演陳玉珊表示電影有多達60%是新的橋段，「人設不能變，但要賦予它新的創作，要有不同的特色，這件事是很難的。」預告中出現了「欄杆之吻」、「睡覺襲吻」以及江直樹甜蜜抱抱、霸氣推倒原湘琴的畫面，甚至還有王大陸身穿白色西裝站在滿是花牆的婚禮場景，十分浪漫。

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼王大陸霸氣推倒林允，畫面令人臉紅心跳。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

特別的是，電影版也「與時俱進」，江直樹人氣太夯，還有粉絲團、站姊、周邊商品出現，少女們宛如追星般追逐風雲人物，十分「接地氣」。預告中湘琴就抱著直樹枕頭、被子入睡，橋段可愛又爆笑。《一吻定情》2月14日上映。

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼預告中原湘琴有許多江直樹的「周邊商品」，另外還出現婚禮畫面。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《一吻定情》終極版預告王大陸、林允。（圖／車庫娛樂提供）

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一吻定情, 王大陸, 林允, 陳玉珊

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