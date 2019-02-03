專訪／胡宇威「炸傷畫面」流出！媽媽崩潰大哭　爸秒飆髒話

記者林映妤／專訪

胡宇威和影后楊貴媚在賀歲片《寒單》中飾演母子，幾場爆發衝突或請求原諒的戲碼都虐心到令觀眾不捨落淚。現實生活中，他和父母感情也很好，以「整爸媽」為樂，也曾惹火過他們，看似乖乖牌的他在美國念書時曾因偷開車被賞過巴掌，最近也因為傳了惡作劇照片，把老爸嚇到飆髒話！

▲▼胡宇威戲外和父母感情超好，相處宛如朋友。（圖／記者湯興漢攝）

《寒單》中胡宇威有許多擔任肉身寒單被炮炸的畫面，特殊化妝師在他身上「遍地開花」，皮開肉綻的擬真傷口十分驚悚，偏偏胡宇威又興起惡作劇之心，把照片傳給爸媽，留下一句「靠！有人失手了！」就把手機丟給經紀人去拍戲，結果拍到一半電話被打爆，胡宇威忙完回call，才聽見電話那頭，媽媽已經崩潰大哭，狂問「你怎麼了？」爸爸更是血壓突然飆高，兩老擔心得要命！

胡宇威連忙解釋傷口是假的，爸爸馬上還他一句「幹！」他傻笑說，真的是差點沒把爸媽嚇死！

▲《寒單》胡宇威全身特殊化妝驚死人。（圖／胡宇威經紀人提供）

調皮的性格也展現在胡宇威和媽媽的相處之中，「我和媽媽打招呼有時會互相巴對方的頭！我喜歡和她『連肖話』、報喜不報憂；她則會和我講心事。他們住在美國，我在台灣工作，幾乎每天都會講電話。」

胡宇威還透露，剛成年考到駕照時，有次偷開爸爸的車溜出去，「回到家已經12點，開進車庫時燈一感應就亮了，我爸看到我長長的影子，立刻朝我走過來直接賞我一巴掌，冷冷地說『誰叫你開我的車？』」

這一掌嚇得胡宇威話都講不出來，再也不敢偷開！不過後來如何？胡宇威竟笑說：「我爸買新車之後，就把那台車送給我開啦！一巴掌換一台車，蠻好的！」

▲▼胡宇威和楊貴媚許多虐心對手戲相當賺人熱淚。（圖／想亮影藝提供／記者屠惠剛攝）

其實《寒單》裡，胡宇威和楊貴媚也有不少感人對手戲，像是一場他為了洗滌罪惡感而去當肉身寒單的戲，出門前他雙膝下跪向媽媽道歉，哭到肝腸寸斷、淚流滿面，楊貴媚則替他綁鞋帶，默默同意他去贖罪，「當她一綁鞋帶我就崩潰了，完全不需要事前演練，眼淚馬上流下。」但胡宇威也笑說，結果那畫面拍完最後居然沒用，「覺得有點可惜！」