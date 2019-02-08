專訪／初戀男友「強暴方式留下我」　對方過世入夢…王琄：和解了

▲王琄現階段和自己共處自在開心 。（圖／記者周書羽攝）

記者林映妤／專訪

抵達專訪現場，王琄正在拍照，她拉著裙襬羞笑：「難得裙子比較短，露腿！」沒有一絲電影、戲劇中碎念子女、滿腹擔心或悲苦媽媽的影子。這位金鐘影后走過初戀過世、兵變男友、離婚、前夫截肢，如今洗盡鉛華，出了第二本散文書《如愛一般的存在》，55歲的她和她自己，共處自在又舒適。

書裡講愛，親情居多，也有友情，但最令人好奇的果然還是愛情觀。王琄收起了拍照時的害羞，談起感情自帶獅子座的霸氣。

其實39歲和星座專家星星王子離婚至今，一直都有人來「敲門」，王琄說：「離婚後更懂我不要『活成別人要的樣子』，因為很多人一進入感情就開始面露猙獰，所以還沒開始前，我會很直接問他，『是不是可以接受原本的我』？」她站在門內，偶爾「回敲」試探，但門裡門外的距離，對她來說正好。

這幾年王琄斷斷續續談過幾段戀愛，最長有2、3年，但沒再「婚頭」過，其實她要的就只是個能陪伴、說話的人。畢竟人生幾段感情都挺驚濤駭浪，她大笑：「我生命中走過3個男人，我都覺得自己是不是有問題？」

▲王琄難得露腿有點害羞 。（圖／記者周書羽攝）

20歲念藝術學院（現今的北藝大）時，初戀男友覺得她想當「戲子」，整天拋頭露面也怕別的男生對她示好，於是極力反對，「同學對我好，產生誤會，分手時他近乎是『強暴』我的方式不讓我走，一開始在稻田裡，後來又去飯店。最後我苦勸他『我們也曾好好的相愛過』，他才放我走。」

事隔20多年王琄回大溪老家，才知道初戀男友過世了，而且得知的過程也很戲劇化。她走在回家路上，看到巷子邊有好幾個花圈，上面寫著初戀男友名字，她還以為是對方送了花圈給別人，不以為意。回到家吃完飯後，王琄父親才告訴她，這個人已經過世，死因是意外溺斃，就在大溪灌溉的圳溝裡。

過了幾天，對方入夢，夢裡有好多王琄想照顧的人，其中也有他，但不知怎的大家摔成一團，初戀男友懷著歉意對她說：「對不起，我不是故意壓住你的。」王琄醒來，心裡突然很欣慰，初戀男友的離開，把心結也帶走，20多年後2人終於迎來真誠的和解。

王琄自嘲，一、三、五任男友後來都有點慘，初戀過世，被她兵變的大學班對男友馮翊綱前年心肌梗塞、差點沒命，前夫星星王子更罹患重病截肢，「算命的說，那是因為他們和我在一起之後已經體驗過什麼是愛啦，所以愛沒有就可以走了！」

▲王琄幾段情路轟轟烈烈 。（圖／記者周書羽攝）

其實王琄談戀愛和演戲是一樣的，轟轟烈烈地進入角色，走出來絕不後悔，「演完就忘了，準備下一個，我不吃回頭草，敢愛…不是敢恨喔！是敢不愛。」現階段她只要能有個穩定對象能說話便好，「對了，聲音要好聽，音頻不能太高，中低頻聽起來穩定度高嘛！」

王琄前年拍攝短片《媽媽桌球》詮釋空巢期婦女，現階段雖非已婚有子，仍演到令觀眾噴淚，「進到媽媽的狀態，會對子女有要求、渴望、捨不得，我現在也在體驗空窗期，晚上寂寞、孤單、冷，就起床看看書。想法可以選擇，雖然不去想不一定代表它不存在。」

王琄演戲之餘，也參加攝影課、唱歌課，發展別的興趣，思考怎麼去豐富自己的生活。反正，該來的就會來，不會來的，想也沒用。後來發現，《如愛一般的存在》講得多數是周遭親密的人，但其實最多的是王琄「自己」，她從別人身上看到如何去愛自己，懂了這道理的大齡女子，現在已經活成了最美好的樣子。

▲王琄生活充實，處在最佳狀態。（圖／記者周書羽攝）