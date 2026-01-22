婁峻碩3月當爸…焦凡凡挺孕肚曝「產後規劃」　生完兒子火速復出！

記者黃庠棻／台北報導

menomeno及日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」持續熱播。最新一集邀來焦凡凡受訪，目前她雖然懷孕，但仍時常現身工作，甚至在跨年晚會上擔任主持人，這次在訪問中也大方公開自己的產後規劃。

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台、如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

焦凡凡表示「生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」感謝老公婁峻碩的體諒與力挺。

▲焦凡凡、婁峻碩。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

事實上，焦凡凡總是樂觀看待所有事情，張景嵐更稱讚是「越挫越勇」，她表示7歲時就在天燈上寫上願望「我要當明星！」立志想當藝人的她，去試了超過100個試鏡，不管是微電影、廣告等，不放棄任何工作的機會，她正向分享「真的只上一個廣告也覺得開心，我願意一直去嘗試我想做的事，直到達到或失敗再換。」

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

當年，焦凡凡以YouTuber身分大膽接下金鐘獎紅毯的主持重任，張景嵐好奇為何會接下這種「被罵的工作」，這工作已時隔四年，她自剖心境「我是為了證明我可以當女藝人」。

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

對此，焦凡凡直言「現在回頭看，沒有人再定義你，就算是你是YouTuber、網紅出身，你今天已經站上另外一個位置，不需要去一直想你是YouTuber所以你不需要認真主持，這是我一直在為自己找的藉口，我已經站上這個位置應該更專注在本身事情上。」如今回想當時的自己，她承認當初心智是不夠成熟的，還是做得不夠好。