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獨家／張藝謀《影》有續集！10年IP打造「中國超級英雄宇宙」

記者簡立喆、林映妤／台北報導

張藝謀執導《影》在金馬55奪下最佳視覺效果、造型設計、美術設計以及導演4項大獎，可說相當風光，其實《影》已經準備發展系列宇宙電影，就是要和美國「漫威」（Marvel）超級英雄宇宙看齊，未來10年《影》的IP將急速拓展，不僅會有續集、前傳、電視或網劇、遊戲、周邊商品，甚至還會有類似迪士尼的樂園概念！

▲▼張藝謀執導《影》鄧超、孫儷。（圖／傳影互動提供）

▲▼張藝謀執導《影》在金馬55拿下4獎。（圖／傳影互動提供）

▲▼《影》鄧超、孫儷、關曉彤。（圖／傳影互動提供）

樂創文娛董事長，也就是《影》的總監製張昭17日接受《ETtoday》獨家專訪，表示2012年就和張藝謀展開長期合作關係，2016年先推出《長城》，但《長城》仍屬好萊塢電影，「當初UIP環球影業是針對好萊塢拍的，好萊塢有很多底線，我們無法做真正想做的事，我主要是想發揚中國文化為基礎，做出屬於中國自己的超級英雄系列。」

▲▼樂創文娛董事長張昭。（圖／ETtoday）

▲▼樂創文娛董事長張昭透露《影》會拓展IP。（圖／ETtoday）

▲▼樂創文娛董事長張昭。（圖／ETtoday）

張昭說，5年前就想拍影子替身的故事，《影》是他找張藝謀拍的，起初張導覺得有興趣，但認為難度很高，2人討論很多《影》的設定方向，包含水墨黑白色調、中國陰陽兩極、互為表裡的概念，花了5年時間才籌備出來，就是希望《影》的系列宇宙扎根夠深。

2008年漫威開始席捲全世界，張昭坦承，2012受漫威啟發，他心想，「三國時代角色哪個不是中國的超級英雄！」將三國時代背景，加上「影子替身」角色，打造出中國版「超級英雄宇宙」概念，籌備5年、未來10年積極發展，「包括鄧超飾演的影子『境州』是怎麼選出來？後續角色未來會怎麼發展？大家都不知道孫儷看到了什麼，所以是會有續集的。」

其實樂創不只發展《影》系列，所有古代故事都想囊括，張昭透露已經將金庸小說版權全都買下來，信心表示：「拍成金庸宇宙電影，你看楊過、小龍女哪個不是一身功夫、人物性格鮮明，等同超級英雄？」

▲▼張藝謀執導《影》鄧超、孫儷。（圖／傳影互動提供）

▲張昭希望《影》成為中國超級英雄宇宙第一步。（圖／傳影互動提供）

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, 張藝謀, 孫儷, 鄧超, 張昭, 樂創文娛

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