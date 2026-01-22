蘇櫻花太狂！拍完日本A片「攻下歐美成人界」激戰西方男優：滿暈的

記者吳睿慈／綜合報導

星國女星蘇櫻花（Sakura Soh）持續在國際舞台發光，她日前宣布進軍日本成人界後，現也攻下歐美成人市場，21日以嘉賓身份出席有「成人奧斯卡」之稱的「 AVN Awards 」（美國成人電影金像獎）國際舞台。她開心說：「這次我是以嘉賓身分受邀參加 AVN，並首度舉辦我的官方簽名會！一連四天喔！」由於工作行程太滿，她小哀怨說：「目前幾乎是馬不停蹄地工作，完全沒有時間觀光！」

蘇櫻花在新加坡是知名電音DJ，赴日轉型成AV女優成火爆新聞，又以迅雷不及掩耳速度攻上歐美成人界，外界看她節奏飛快、一步步衝向國際，但 Sakura 也不諱言，在做出「不只停留在日本、而是直接挑戰西方市場」的決定前，其實經歷過不少失眠的夜晚。她說，當時最害怕的是走出舒適圈後不被接受、格格不入，甚至被拒絕，「但我後來意識到，真正的成長，往往發生在你最不安的地方，一切風險都是值得的。」

談到過去在日本拍攝的經驗，Sakura 表示，那段時間讓她對產業有了更深刻的體會，也逐漸摸索出屬於自己的定位。「日本的工作環境非常專業，也很高規格，讓我學會如何在嚴謹的製作流程中，保留自己的個人風格，這對我後來走向國際市場幫助非常大。」

真正讓她感受到身分轉變的，是進入西方市場後的工作現場。Sakura 分享，在 OnlyFans 的拍攝過程中，她明確感覺到自己不再只是被當成「來自新加坡的面孔」，而是被當作一名專業演員看待，「我們在創作上有發言權，意見會被認真聽見，和西方演員是一樣被尊重的。」這樣的工作氛圍，也讓她在旅途中結識了許多新朋友。

身為星國女生站上歐美成人產業核心，Sakura 也曾多次感受到外界對東方的刻板印象。她透露，有人曾誤以為她不會說英語，讓她更深刻意識到，外界對遠東文化的想像與真實存在落差。「我希望讓他們看見，不只是單一形象，我們有多元文化、力量，也能勝任任何角色。」

親身經歷東西方拍攝現場後，她也觀察到兩者明顯的差異。Sakura 表示，日本男優普遍較內斂，拍攝時更著重技術層面；西方男優則相對開放自然，為片場帶來不同的活力，她分享：「這是我第一次來美國與大家合作拍攝，真的非常興奮！之前則有在歐洲拍攝的經驗，都非常愉快。」至於有無難忘的經驗，她神秘笑說其實各種男優都交手過：「我其實很享受和兩邊合作，因為能從完全不同的工作方式中學到很多。」又補一句：「只能說滿暈的，有多暈，來看我作品就知道！」

高密度的跨國行程與拍攝，當然也伴隨極度疲累的時刻。她坦言，曾在長途飛行或高強度工作後，懷疑過自己「為什麼要走這麼遠」。但每當這時，她都會提醒自己這條路的意義，「這不只是為了向別人證明，而是為了向自己證明。我知道自己正在打造一個更大的事業，這就讓我撐下去了。」

而回顧這段選擇是否正確的關鍵時刻，她毫不猶豫提到，能與一間自己長期關注的製作公司簽下重要合約，是讓她第一次真切感覺「我沒有選錯路」的瞬間，「那是一種被肯定的感覺，也讓我為自己的旅程感到驕傲。」

談到更私下的一面，Sakura笑說，如果哪天完全不用工作，最想做的其實很簡單，「就是睡到自然醒，好好休息。」她也常常打電話回新加坡，和摯友聊天，坦言自己其實很想家。

對於那些私訊她、想走向國際卻感到害怕的年輕女孩，Sakura 給出的回應相當務實。她直言，這條路並不如外界想像中輕鬆，「光拍片是不夠的，要學會推銷自己、經營社群，找到最適合自己的品牌方式，也要記得存錢。」她最後也鼓勵對方：「投入、努力，然後相信這個過程。」

隨著蘇櫻花正式站上AVN國際舞台，她的下一步動向也備受矚目。對她而言，這不只是一段個人的國際旅程，更是一場想證明「亞洲女演員同樣能在全球市場站得住、也賺得到」的長跑。