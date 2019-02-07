ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／目睹阿嬤上吊自殺　鄭人碩「父母斷氣」痛苦回憶再現：無法接受

記者林映妤／專訪

鄭人碩在賀歲片《寒單》中目睹陸弈靜飾演的阿嬤在他面前上吊自殺，現實生活中父母早已過世的他，坦言演起這段又把過去傷痛挖出，父母的放棄急救同意書是他親自簽的，「我曾歷經爸媽在我面前斷氣，所以我無法接受，演戲時我把這段拿出來重播，很痛苦，但我笨，只能用方法演技。」

鄭人碩母親在他高中乳癌過世，父親則在4年前也因病過世，「我起步（出道）的晚，只會用方法演技，把情感放大給大家看，雖然自虐但我是演員啊，演員也是人，有七情六慾、需要情感堆積，你叫我做爆裂的表演我可以，甚至加倍，但爆裂過後請給我兩天時間沉澱。」

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲▼《寒單》鄭人碩目睹阿嬤上吊，自己吸毒沉淪。（圖／想亮影藝提供）

▲▼鄭人碩 《寒單》劇照 （經馬賽克處理）。（圖／想亮影藝提供）

片中鄭人碩還吸毒沉淪，精神不濟、無法自主便溺，為了揣摩，他不僅訪問吸毒者做功課，上戲前又自虐的熬夜不睡，「既然要演精神恍惚，我就乾脆真的恍惚啊！」他的表演方法超越常人，壓抑辛苦到他自嘲：「我想我5、60歲應該會得憂鬱症。」

相較片中阿嬤對他的失望、怨嗟，現實生活中鄭人碩和阿嬤可說是相依為命，「年輕時我不愛回家，偷跑出去溜滑板、偷喝酒、偷抽菸，被我爸抓到就是兩巴掌過來，但只要我阿嬤護著，我爸就不能打我了。」

至今鄭人碩和阿嬤感情仍非常深厚，他去年簽字離婚，阿嬤嘴上念他，工作歸工作、家庭也要顧，但心裡其實心疼得很，「她會覺得自己孫子比較錯，沒有好好珍惜對方，但也會叫我工作機會要把握，又勸我不要這麼累，長輩都這樣啦！」

▲▼《寒單》鄭人碩專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼鄭人碩離婚後開始反省自己對家庭的態度。（圖／記者張一中攝）

▲▼《寒單》鄭人碩專訪。（圖／記者張一中攝）

離婚後，鄭人碩深刻反省自己對家庭的態度，「我對外人，像是劇組、媒體我都覺得你們是我的貴人、幫助我很多、心裡抱著感謝；但反過來對家人卻不會，我回家只會說，你知不知道我很辛苦？」他自認在感情中缺乏溝通、祝福稱讚，這正是他目前人生最需要學習的課題。

與前妻和平簽字後，雙方仍因2歲兒有互動，鄭人碩坦言最後一次見兒子是3個禮拜前，每次在家庭與工作間總是掙扎，他深知少了父母陪伴的自己有多孤獨，就不願再給兒子相同感受，「我真的太愛、太愛工作了，我起步晚，所以很珍惜機會，相對陪伴家人的時間就會很少，但我給他的愛不會少，現在只要一有休息，儘管一天兩天，就會馬上去看他。」

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭人碩, 寒單

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 有權勢就能掩蓋骯髒真相？ 從《Player》看清法律只能偶爾伸張正義
  2. Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心
  3. 生日前一天被偶像求婚！　他演唱會單膝下跪：現在是妳和我的時間
  4. 專訪／目睹阿嬤上吊自殺　鄭人碩「父母斷氣」痛苦回憶再現：無法接受
  5. 梁家輝豪宅內部曝光！　客廳種桃樹⋯烏龜乖乖坐大腿
  6. 秀琴過年「唱K整夜」鄰居崩潰報警！　她道歉：原住民天生肺活量大
  7. 盤點5女星短髮更亮眼！　「她」剪掉6年長髮…新造型美翻
  8. 曾之喬19歲憂鬱纏身！曝6年「零代言」想退演藝圈…成名才懂：是我太急
  9. 專訪／蘇志燮是被耽誤的嘻哈歌手！　他大笑揭「堅持發片」原因藏初心
  10. 爺爺爸爸靠她養！　直播主被笑「300就能睡」：親情在錢面前都是狗屁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366