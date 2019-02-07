專訪／目睹阿嬤上吊自殺　鄭人碩「父母斷氣」痛苦回憶再現：無法接受

記者林映妤／專訪

鄭人碩在賀歲片《寒單》中目睹陸弈靜飾演的阿嬤在他面前上吊自殺，現實生活中父母早已過世的他，坦言演起這段又把過去傷痛挖出，父母的放棄急救同意書是他親自簽的，「我曾歷經爸媽在我面前斷氣，所以我無法接受，演戲時我把這段拿出來重播，很痛苦，但我笨，只能用方法演技。」

鄭人碩母親在他高中乳癌過世，父親則在4年前也因病過世，「我起步（出道）的晚，只會用方法演技，把情感放大給大家看，雖然自虐但我是演員啊，演員也是人，有七情六慾、需要情感堆積，你叫我做爆裂的表演我可以，甚至加倍，但爆裂過後請給我兩天時間沉澱。」

▲▼《寒單》鄭人碩目睹阿嬤上吊，自己吸毒沉淪。（圖／想亮影藝提供）

片中鄭人碩還吸毒沉淪，精神不濟、無法自主便溺，為了揣摩，他不僅訪問吸毒者做功課，上戲前又自虐的熬夜不睡，「既然要演精神恍惚，我就乾脆真的恍惚啊！」他的表演方法超越常人，壓抑辛苦到他自嘲：「我想我5、60歲應該會得憂鬱症。」

相較片中阿嬤對他的失望、怨嗟，現實生活中鄭人碩和阿嬤可說是相依為命，「年輕時我不愛回家，偷跑出去溜滑板、偷喝酒、偷抽菸，被我爸抓到就是兩巴掌過來，但只要我阿嬤護著，我爸就不能打我了。」

至今鄭人碩和阿嬤感情仍非常深厚，他去年簽字離婚，阿嬤嘴上念他，工作歸工作、家庭也要顧，但心裡其實心疼得很，「她會覺得自己孫子比較錯，沒有好好珍惜對方，但也會叫我工作機會要把握，又勸我不要這麼累，長輩都這樣啦！」

▲▼鄭人碩離婚後開始反省自己對家庭的態度。（圖／記者張一中攝）

離婚後，鄭人碩深刻反省自己對家庭的態度，「我對外人，像是劇組、媒體我都覺得你們是我的貴人、幫助我很多、心裡抱著感謝；但反過來對家人卻不會，我回家只會說，你知不知道我很辛苦？」他自認在感情中缺乏溝通、祝福稱讚，這正是他目前人生最需要學習的課題。

與前妻和平簽字後，雙方仍因2歲兒有互動，鄭人碩坦言最後一次見兒子是3個禮拜前，每次在家庭與工作間總是掙扎，他深知少了父母陪伴的自己有多孤獨，就不願再給兒子相同感受，「我真的太愛、太愛工作了，我起步晚，所以很珍惜機會，相對陪伴家人的時間就會很少，但我給他的愛不會少，現在只要一有休息，儘管一天兩天，就會馬上去看他。」