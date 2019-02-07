《李屍朝鮮》韓劇史上成本第三高！首映媒體爆好評：根本電影規模

記者林映妤／新加坡報導

Netflix首部原創韓劇《李屍朝鮮》集結朱智勛、柳承龍、裴斗娜等大咖參演，人氣、實力甚至國際，幾乎是面面俱到的選角。該劇今年1月才上架，卻早在2018年11月就先在新加坡試映1、2集，電影般的規模和質量，加上以影集呈現，不受時間限制，除了有信心證明「不怕人看」，還加碼宣布第二季開拍！

《李屍朝鮮》描述李氏王朝中的「廢咖王世子」，在遭到喪屍侵略的王國中一路成長。故事以宮廷為背景，王世子做為主角，還有喪屍元素，一開始就因題材和炫彬主演的電影《屍落之城》如出一轍而引起討論。不過朱智勛卻掛保證：「因為現在只看了1、2集，其實我們有非常多故事要說，6集故事一起看的話，完全不會這樣認為。」

▲▼《李屍朝鮮》龐大的製作令人驚豔。（圖／Netflix提供）

新加坡首映時，影廳擠滿了亞洲各家媒體，包含台灣、日本、南韓、香港等，《李屍朝鮮》一邊播映，大家心中不免驚嘆，其畫質質感和份量，精緻得和電影沒兩樣，然而其篇幅又長，不像電影受制於短短2、3個小時，有更多時間可以慢慢刻劃人物角色與關係，觀眾也可以抽絲剝繭進入劇情。

根據韓網報導，《李屍朝鮮》是有史以來成本第三高的韓劇，高達200億韓圜，約1700萬美金。這成本僅次於去年7月李秉憲、金泰梨主演的《陽光先生》（300億韓圜，約2600萬美金）和今年5月李昇基、秀智主演的《Vagabond》（250億韓圜，約2200萬美金）。《李屍朝鮮》一集就燒掉283萬美金，約新台幣6000至8000多萬元！

Netflix出了名的沒在怕砸大錢，難怪劇組團隊從編劇、導演、演員、場景、美術到配樂等，每一樣都非常細緻。

▲▼《李屍朝鮮》是韓劇史上第三高成本。（圖／Netflix提供）

《李屍朝鮮》出自神作《信號》編劇金銀姬之手，並由《失控隧道》導演金成勳執導。金銀姬透露，「我本來就對殭屍題材很感興趣，我認為的殭屍都是屬於飢渴狀態的創造物。我想試著用瘟疫來詮釋殭屍，當然現代也有瘟疫，但如果是不太容易控管的朝鮮時期發生瘟疫會有什麼樣的結果呢？從這樣的想像發展了這樣的題材。」

會選擇與Netflix合作，也有尺度上的考量，「《李屍朝鮮》裡有許多脖子被砍斷、血流成河、大量死亡的場景，在現在連續劇播放的平台中確實很少見，有太多殘忍的畫面。所以老實說，我從2011年已經開始構想，但實際上編寫成劇本一直遇到困難。直到遇到Netflix這個平台後，給了我相對的自由，讓我有比較多創作的空間。」

▲《李屍朝鮮》導演金成勳（左起）、編劇金銀姬。（圖／Netflix提供）

在角色創作上，金銀姬也將朱智勛打造成不知人間疾苦的王世子，因國家淪陷，走上一邊尋找真相一邊成長的道路。導演金成勳也說：「我在李昌這個角色上感覺到空虛又孤單的氣質，當然透過編劇可以營造這種感覺，但我想如果演員本身也帶有這樣的力量會更好，而我認為朱智勳先生是理想中的演員。」

裴斗娜飾演的醫女徐菲，則是公認全劇最人性化的角色。金成勳表示：「她秉持著尊重生命的信念並親身實踐。在15、16世紀的年代，有別於現在的21世紀，身為女性一定有許多限制，她卻某種程度跳脫限制，是非常積極進取的角色。她在劇中握有關鍵鑰匙，成為日後揭發秘密的重要角色。」

▲▼《李屍朝鮮》裴斗娜、柳承龍。（圖／Netflix提供）

柳承龍則飾演非常飢渴權力，有著強烈慾望的人物，為了獲取權利，不惜利用王世子和女兒。柳承龍透露：「那是一個動盪的年代，而且如果我的權力被搶走了，有可能會陷入失去我的家人和一切的危機。那個角色動搖了大家普遍所認為的根基並與之對立，所以看起來是壞人吧！但其實我覺得這個人也反映了有能力的人有不好的信念時，所帶來的影響和恐懼。」

《李屍朝鮮》的故事從最末端的村落開始，一路延續到首都漢陽，代表不同階級的人們，抵達漢陽前也會各有改變。金銀姬笑說：「其實這部影集也可以算是一種公路電影吧！」