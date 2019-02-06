《魔戒》咕嚕聲音來自這！本尊親自解密　記者群驚呆：一模一樣

記者林映妤／新加坡報導

好萊塢動態捕捉大師安迪席克斯（Andy Serkis）以《魔戒》咕嚕、《猩球崛起》凱薩等角色攫取全世界目光，繼2017年首度執導長片《我要為你呼吸》後，2018年他再與Netflix攜手推出第二部執導電影《森林之子毛克利》。該片同樣運用動態捕捉技術，他接受亞洲媒體訪問，也首度透露秘辛！

安迪席克斯去年11月在新加坡受訪，《森林之子毛克利》同樣以他擅長的真人結合動態捕捉技術，將原著《叢林之書》再進行翻拍。以他大師等級，動態捕捉非難事，咕嚕、凱薩等角色更能隨時靈活呈現。眾人好奇他的「仿聲」來源？安迪席克斯笑：「我有養貓。其實『貓咪吐毛球』就是我仿聲咕嚕的來源。」眾家記者恍然大悟，「咕嚕的聲音真的就和貓咪嘔吐的聲音很像！」原來經典的秘密如此簡單。

▲安迪席克斯吐露動態捕捉秘辛。（圖／Netflix提供）

片中小男孩生活在動物群聚的叢林裡，生物樣貌非常多元，安迪席克斯認為，大猩猩是與自己最相像的動物，也很接近凱薩的形象；至於龍則是他自認相當有靈性、最接近靈魂的動物。

為了《森林之子毛克利》，安迪席克斯邀來許多好萊塢A咖配音，如克里斯汀貝爾、班奈狄克康柏拜區、凱特布蘭琪、湯姆霍蘭德、娜歐蜜哈里斯等人，「我們會把演員的臉跟動物合在一起，像是把克里斯汀貝爾的臉跟黑豹的疊在一起，合成讓他們越來越像，所有動物都有參考配音員的外型。」

▲▼《森林之子毛克利》克里斯汀貝爾配音黑豹、班奈狄克康柏拜區配音老虎。（圖／劇照）

安迪席克斯也說，班奈狄克康柏拜區的聲音就跟角色一樣霸氣狂野，娜歐蜜哈里斯也有其扮演慈母的特質，最特別的是其實安迪席克斯的兒子路易斯阿什伯恩席克斯（Louis Ashbourne Serkis）也參了一咖，「片中的小白狼是我兒子喔！這部電影給我很棒的家庭時光，他演的是白化症的狼，在片中跟毛克利是好友。」

至於拍攝這部電影最困難的地方，安迪席克斯認為是真人嬰兒以及CG特效，「嬰兒又哭又睡，我們得花好幾個小時拍攝，而且用雙胞胎輪流替換；另外小男孩從樹上一路滑回家，經過許多動物和場景，一鏡到底的畫面也非常複雜，我們用了很久的時間去排練。」

▲▼安迪席克斯身兼導演與配音大黑熊。（圖／劇照）

《叢林之書》雖然已經被翻拍多次，但安迪席克斯強調《森林之子毛克利》不像原著較黑暗，而是著重在小男孩毛克利身上，劇情感動人心。「我們從2000多個小孩中選出羅漢錢德（Rohan Chand），我們的互動與連結非常好。」

《森林之子毛克利》12月7日於Netflix播出。

▲▼《森林之子毛克利》強調溫馨元素，安迪席克斯兒子也為白化症的狼（下圖）配音，加入陣容。（圖／劇照）