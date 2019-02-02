ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／演藝圈朋友騙光30萬人間蒸發！胡宇威遭背叛：恨多過於哭

記者林映妤／專訪

胡宇威在賀歲片《寒單》中和鄭人碩有著難解糾結的兄弟情誼，現實生活裡他僅有妹妹，沒有親兄弟，但在美國念書時認識的「換帖」都宛如親生手足，讓他來台工作後，對男生之間的情感更為渴望、嚮往，卻也因此被騙了錢，對方還人間蒸發。講到這段，胡宇威也笑說：「仇恨時真的很想把人揍一頓！」

胡宇威難得拋開過去貴公子角色，在《寒單》嶄露黑暗面，自私、暴力的模樣衝擊印象。私下的他陽光、大方，不太把心事擱置在內心太久，通常運動、睡覺後，有什麼困難一下子就過了。

▲▼《寒單》胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威片中角色很愛「藏」，私下的他則相當樂天。（圖／記者湯興漢攝）

不過胡宇威透露，在美國真的有好幾個朋友感情深厚，「我看《珍珠港》會哭到無法自拔，是因為片中講的兄弟情，戲院散場走出去我還在啜泣，因為兄弟對我來說真的非常重要！」他回憶當時大夥兒無論上學、打工都結伴，下了班都凌晨1、2點還會一起開車去曼哈頓兜風、夜衝，一幫人完全沒真正吵過架。

也因此，胡宇威來台後特別渴望交朋友，卻在入行後被一位認識2年的台灣演藝圈朋友騙了30萬積蓄加上薪水，「對方說家裡有困難，我二話不說就借，結果提到還錢，他就人間蒸發了，再也沒有人聯絡得到他！對我來說，會對友情這塊很失望、失去信任，現在交友都會多觀察。」

胡宇威也說，在美國學習武術時，也曾和一位後輩當兄弟，「我以為我們是朋友，3、4年來都是，結果最後發現對方一直在背後捅我一刀、說我的壞話，那時感覺到仇恨，很想要把這個人狠狠地揍一頓，但後來沒動手。不跟我當朋友沒關係，沒他我也沒差，就走吧，現在想起來還是恨多過於哭（難過）。」

▲▼胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

▲《寒單》中胡宇威和鄭人碩的打鬥戲拳拳到肉。（圖／想亮影藝提供）

這樣負面的情緒也被他運用在戲中，多場和鄭人碩的打鬥，胡宇威打到自己流血受傷都沒發現，「覺得很爽！」在台東Long Stay 2個月，他也發現偏鄉的黑暗面，「很多人沒有錢、沒有未來，我和媚姊（楊貴媚）為了電影真的去回收場工作，撿了兩三天回收物，也去港口開怪手，在那樣的環境中每天笑容越來越少、生活越來越無力，壓抑到最後真的會爆發。」

自小就是乖寶寶，從沒當過社會底層的胡宇威，自認能有機會體驗這樣的生活十分幸運，「我覺得這就是當演員的好處，可以體會到很多不屬於我的人生！」

▲▼《寒單》胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威也有黑暗面，被朋友背叛最不能接受。（圖／記者湯興漢攝）

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

推薦閱讀

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

迪麗熱巴全英語配音《冰雪奇緣》！　表情神還原…捧臉小動作萌爆

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

渣男影帝出軌小三毀形象！　陸綜畫面全刪光…剪接師哀怨：P了3天3夜

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

寒單, 黃朝亮, 胡宇威, 楊貴媚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 媽媽保護孩子下秒「屍變」啃死女兒！《李屍朝鮮》不只是喪屍片
  2. 實境秀成真！男星：可以戀愛嗎？　見面6次「認定娶她」
  3. 張惠妹「直播中拔假睫毛」！結果揭曉　網狂讚：變很清純
  4. 專訪／演藝圈朋友騙光30萬人間蒸發！胡宇威遭背叛：恨多過於哭
  5. 2019「7部必追時裝劇」　《小美好》續集再譜校園純愛
  6. Selina倒嗓爆哭N次後..接到2節目！　3個月內揭「神奇轉機」
  7. 正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭
  8. 獨／《甘味》巧苓原來是台大高材生！　消失台八2年喊怕了
  9. 孫其君爆談判分手　郭雪芙直接飛美找人！
  10. 李鍾碩爆2月入伍！　「兵役身分」出爐…韓網炸了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366