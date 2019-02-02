專訪／演藝圈朋友騙光30萬人間蒸發！胡宇威遭背叛：恨多過於哭

記者林映妤／專訪

胡宇威在賀歲片《寒單》中和鄭人碩有著難解糾結的兄弟情誼，現實生活裡他僅有妹妹，沒有親兄弟，但在美國念書時認識的「換帖」都宛如親生手足，讓他來台工作後，對男生之間的情感更為渴望、嚮往，卻也因此被騙了錢，對方還人間蒸發。講到這段，胡宇威也笑說：「仇恨時真的很想把人揍一頓！」

胡宇威難得拋開過去貴公子角色，在《寒單》嶄露黑暗面，自私、暴力的模樣衝擊印象。私下的他陽光、大方，不太把心事擱置在內心太久，通常運動、睡覺後，有什麼困難一下子就過了。

▲胡宇威片中角色很愛「藏」，私下的他則相當樂天。（圖／記者湯興漢攝）

不過胡宇威透露，在美國真的有好幾個朋友感情深厚，「我看《珍珠港》會哭到無法自拔，是因為片中講的兄弟情，戲院散場走出去我還在啜泣，因為兄弟對我來說真的非常重要！」他回憶當時大夥兒無論上學、打工都結伴，下了班都凌晨1、2點還會一起開車去曼哈頓兜風、夜衝，一幫人完全沒真正吵過架。

也因此，胡宇威來台後特別渴望交朋友，卻在入行後被一位認識2年的台灣演藝圈朋友騙了30萬積蓄加上薪水，「對方說家裡有困難，我二話不說就借，結果提到還錢，他就人間蒸發了，再也沒有人聯絡得到他！對我來說，會對友情這塊很失望、失去信任，現在交友都會多觀察。」

胡宇威也說，在美國學習武術時，也曾和一位後輩當兄弟，「我以為我們是朋友，3、4年來都是，結果最後發現對方一直在背後捅我一刀、說我的壞話，那時感覺到仇恨，很想要把這個人狠狠地揍一頓，但後來沒動手。不跟我當朋友沒關係，沒他我也沒差，就走吧，現在想起來還是恨多過於哭（難過）。」

▲《寒單》中胡宇威和鄭人碩的打鬥戲拳拳到肉。（圖／想亮影藝提供）

這樣負面的情緒也被他運用在戲中，多場和鄭人碩的打鬥，胡宇威打到自己流血受傷都沒發現，「覺得很爽！」在台東Long Stay 2個月，他也發現偏鄉的黑暗面，「很多人沒有錢、沒有未來，我和媚姊（楊貴媚）為了電影真的去回收場工作，撿了兩三天回收物，也去港口開怪手，在那樣的環境中每天笑容越來越少、生活越來越無力，壓抑到最後真的會爆發。」

自小就是乖寶寶，從沒當過社會底層的胡宇威，自認能有機會體驗這樣的生活十分幸運，「我覺得這就是當演員的好處，可以體會到很多不屬於我的人生！」

▲胡宇威也有黑暗面，被朋友背叛最不能接受。（圖／記者湯興漢攝）