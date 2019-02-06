專訪／拍戲拍出深仇大恨！張再興拽女星「臉貼牆壁狂磨」

記者林映妤／專訪

《角頭2：王者再起》中逞兇鬥狠的張再興，現實生活中耍起狠來，沒幾個人能比得過他，他接受《ETtoday》專訪，透露曾惹毛資深女前輩，拍戲時他拽起對方的頭去磨牆壁，後來對方也不是省油的燈，撿起玻璃罐就往他頭上砸！2個人拍戲搞出深仇大恨，完全就是在搏命相殺！

▲張再興「人生如戲，全靠演技」，拍戲絕對不開玩笑。（圖／記者李毓康攝）

張再興透露，拍公視《只想比你多活一天》時，和一位資深女前輩對戲，對方飾演妓女，他則是暴力嫖客。偏偏每次都愛「即興演出」的他，碰上這位「很愛套招」的前輩，2人似乎總不對盤，「那場戲我要把她摔到床上去，她就一直告訴我『我會自己飛出去，你不用摔』，但導演說不喜歡她太假，要我正式拍時偷偷來真的，我就在她自己飛出去之前把她摔出去了！」

嫖客演好演滿，張再興從床上爬起來打女演員後腦勺，再把她抓去床上掐脖子，每一個動作都殺她個措手不及，「她先轉了180度灌到床上後又被掐，整個人瘋狂尖叫，叫整場、很淒厲、超害怕！她從頭叫到尾，最後還哭了。那個人後來入圍金鐘，我覺得她要感謝我欸！」

▲張再興笑言，對手女演員肯定恨死他了。（圖／記者李毓康攝）

還有另一場戲，妓女逃到暗巷後被嫖客抓回去，「她真的很討厭我，因為我都不按牌理出牌，死巷裡面我要抓她，原本講好抓衣服，結果我直接拉她頭髮去撞牆，摩牆壁走，這是導演說的喔！但其實我沒有真的壓啦，就有點力量，不會去真的傷害到她。」

不過社會在走，該還的總是要有，下一場戲好死不死就是換女演員打張再興，「那場戲是她逃到暗巷後，拿玻璃罐砸我頭，雖然是糖玻璃，但我感覺她那天特別開心，還去問美術道具組『有沒有多的啊？』」

美術組教女演員怎麼砸才會漂亮又不會讓對手演員痛，沒想到她說：「這個我很厲害，我會！」開拍時便直接用角死命砸張再興的頭，拍完了還向導演說：「我覺得可以再來一顆！」回憶起這段荒唐的拍戲過程，張再興笑說：「幸好現場只有準備3個玻璃罐，不然她真的會一直打下去，報復有沒有！」自己也對和這位對手演員的「相殺過程」哭笑不得。

▲張再興和對手演員「相殺」回憶講起來相當爆笑。（圖／記者李毓康攝）