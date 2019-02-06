專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

記者林映妤／專訪

31歲台灣短片《媽媽桌球》導演莊翔安愛從自身經歷找劇本靈感，手上3部短片以及正在籌備的首部長片《來自冥王星的你》都有自己生活的影子。其實他人生很精采，因為前半都和「好兄弟」一起過，撞鬼經驗超豐富，其中也有感人的，例如來自意外過世同學的信，就讓大家感到不可思議。

莊翔安的五專朋友幾年前意外過世，大家參加完火化與告別式後，某個人突然收到一封E-mail，「一看是那個同學寄的，內容還寫著『我先睡了，晚安』。本想說寄信的時間，會不會之前，可能現在才收到？但看時間，是剛好他正在火化的那一個小時。當時他家人都在現場，沒人會用他的帳號。雖然有點嚇到，但其實蠻溫馨的。」

莊翔安國小就開始感覺得到好兄弟存在，「為什麼會說很強烈，是因為每年鬼門開那天，就會有『人』來敲我房門，一直到鬼門關那天。祂會整整敲滿我一個農曆七月。」聽到這已經倒抽一口氣，他仍淡定：「每次都是12點左右，叩叩叩，很明顯，我的床就在門旁邊，一敲我就開，但什麼人都沒有。」

▲《媽媽桌球》導演莊翔安撞鬼經驗多到嚇人。（圖／記者黃克翔攝）

最可怕的一次，是大學時期莊翔安和朋友玩樂團辦活動，練完後有朋友過來告訴他：「你今天回家要小心，你背後跟著一個女生。」當下他不以為意，離開現場後才想起前一天自己才被鬼壓床（沒有特別想起來是因為平常太常被壓了）而朋友口中形容的女鬼，和他前一晚遇到的似乎是同一人。

「我只要遇到鬼就會嚴重耳鳴，耳朵裡一直有超級高頻的聲音穿過去腦袋，之後就不能動，有時沒事，但那次是前一天被壓時，感覺非常不舒服，忽然看到一個女生的臉從我正前方竄出來，她看著我一直笑，眼睛睜很大。我有意識想把眼睛閉起來但無法，只能一直盯著她看，不知道看了多久才終於掙脫。」

莊翔安只記得那名女鬼眼睛大大的，笑得很開心、嘴巴很裂，那抹笑非常嚇人。

▲莊翔安笑說，遇鬼遇到都習慣了。（圖／記者黃克翔攝）

剛到台南念大學時，他也碰過怪事，「剛搬去一個禮拜沒事做，午睡時聽到走廊有很多人在講話，因為我沒完全睡著，就一直聽，但他們講的話我完全聽不懂，語調、頻率都很奇怪，不是一般人會講的話或是任何一國語言。忽然我的門把被壓下去、門被推開，我盯著門看，看到一個模糊的人型，他的腳到小腿很明顯是個男人的腿，我看他，他好像也看到我，他就退出去了，還把我的門帶上。」

等到意識自己撞鬼是好幾分鐘後的事了，隔天半夜莊翔安和朋友用MSN聊天講到此事，對方害怕說：「半夜講這個不好吧，很毛。」他不信邪回：「還好吧！他又不可能在我後面偷看。」結果當天睡覺他馬上被鬼壓床，「我心想，幹，死定了。」

還真的不能說大話。因為那晚的鬼壓床特別可怕，「我就感覺到床底下有股力量在動，我已經用力掙脫開鬼壓床了，床還在跳動，我摸著牆壁心想是地震嗎？但我發現不是，因為我已經整個人被彈起來了，我很猶豫要不要跑，但又很怕一下床就被他抓到，因為床底下很明顯是一雙手在推，我後來整個人坐在床上讓他跳，一直到快天亮才停止。」

這事還沒完，半年後莊翔安打算搬家，請朋友幫忙整理東西，他才拿著泡麵要回房而已，就看到朋友驚嚇到瑟縮在房門外，「我問他怎麼了？他說，剛剛有2個女生在我房間裡講話，笑得超大聲，他很確定是在房間裡，不是別的地方傳過來的。講完後他就說要先回去，就跑了，我一個人收一收趕快走。」

▲成年後就不再撞鬼，莊翔安笑說自己也不知道原因。（圖／記者黃克翔攝）

要說撞鬼事蹟真的說不完，他從小就常聽到怪聲，半夜呼吸聲、打電話聲、吉他聲，甚至是獨自走樓梯，都會有「2個人」一起走的聲音。

不過這些故事都只到莊翔安成年，因為20歲後，他和靈界兄弟的接觸就突然被切斷了，原因誰都找不到，「聽說是大腦裡的『松果體』會接觸到特殊頻率，像有些寵物溝通師也有這種能力。有人說隨著大腦成熟後，松果體就關閉，但或許有些人沒有。」

害怕歸害怕，莊翔安仍說：「後來已經習慣了，而且他們也沒有要害我啊！」那這些精采故事要不要乾脆拍成電影啊？他笑說，沒考慮，目前是沒有這個想法啦！