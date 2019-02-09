阿翔：明天終於結束了！　嘴角失守「說中全台爸媽心聲」

記者潘慧中／綜合報導

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）婚後育有3個小孩，有「控制哥」稱號的他，新年期間發揮「超狂控制能力」安排了不少行程，看著9天年假即將結束，他已經變成憔悴紙片人，老婆則自嘲越來越胖，他卻意外鬆了一口氣說：「明天終於結束了，這年好長喔…。」

▲▼阿翔回台南過年。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



許多中小學生11日便正式開學，此話一出，釣出不少網友笑說：「連假或寒暑假真的是父母的一大挑戰啊！」但阿翔老婆Grace解釋，雖然老公一臉哀怨說出那句話，上揚嘴角仍藏不住滿滿的成就感，「特此感謝控制哥老爺，把行程控得恰到好處。」

▲阿翔安排行程帶家人出遊。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



事實上，孝順的阿翔聽到媽媽想走春，馬上想了很多去處，Grace則是順其自然：「到哪都跟著你，But！…只有一個要求，可以不要塞在車陣和人群中嗎？」他聽了笑回：「這輩子只有這要求無法答應。」被老婆吐嘲是在演偶像劇。

▲▼阿翔走春打扮得很低調。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）



最後，可以看到阿翔全程不是戴墨鏡，就是戴帽子和口罩，作風十分低調，貼心帶著家人逛大東夜市、走訪七股鹽山、初四驅車前往員林百果山樂園遊玩，好好享受難得團聚的家庭生活。

Grace臉書全文：

假期還沒結束

老爺已經成憔悴紙片人

我變黃臉肥婆

嗨～大家好！！

9人座塞滿滿出發去

出門前5分鐘才決定去哪

而我的哥哥姊姊、姊夫，帶了ㄧ拖拉庫孩童

看到簡訊就塞、塞、塞車來會合了

很是我家人的風格

感情很緊密又隨性的作風

特此感謝控制哥老爺

把行程控的恰到好處

雖然他今不耐煩的唸我幾句（回家再算

而他剛說明天終於結束了

這年好長喔⋯⋯

哀怨臉上，嘴角顯不住成就感滿滿的上揚