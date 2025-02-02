楊昇達在北海道遇連環車禍！　還原驚悚過程：車完全扁掉

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（3日）播出「出國跟團到底是喜還是悲」，藝人楊昇達分享竟在北海道遇上連環車禍：「我之前去北海道自駕過，但路面結冰很容易打滑，所以這次我就選擇有駕駛經驗的司機載我們一日遊最安全，結果我睡一睡突然全車在尖叫，我張開眼睛發現我們的車子跟前車距離很近，煞停之後導遊就說『只有老經驗的駕駛才有辦法在這麼危急的狀況下安全煞住』。」

▲楊昇達在北海道遇連環車禍。（圖／中天綜合台提供）

正當楊昇達以為安全無虞時，後方卻突然傳出接二連三的碰撞聲：「我們後面的車又連續追撞，而且我下車發現我們前面其實有3台車，目測只剩2台車是因為中間那台車完全扁掉，另外兩台車在冒煙，超嚴重。」

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▲楊昇達還原驚悚過程 。（圖／翻攝自FACEBOOK／楊昇達）

Paul則分享出國慘被當成冤大頭：「那時候很流行7999（元）去韓國，全程還無購物，我想說怎麼可能，去的第一天還確認真的不會把我們關起來強迫買單嗎？他們說完全沒有，還拿行程表給我看，沒想到一上車，導遊就說『我們要買足夠的額度，車子才會啟程』，要我們認購20幾盒人蔘。」

▲Paul出國被當冤大頭。（圖／中天綜合台提供）

而Paul買了禮盒打開後竟發現內容物都是劣質品，更誇張的是第二天導遊又再次強迫推銷：「這次他知道我們都有防備，他就改在下車前推銷，有老人想上廁所受不了，沒辦法就只好再買，到了第三天又來，我們就抗議，結果他說『沒有這個行程啊！我們都在車上』。」即便聯絡旅行社也沒辦法解決導遊的誇張行徑：「他們居然講說『導遊是當地合作的，不是我們旅行社的，有問題請你們跟他當面直接溝通』。」



