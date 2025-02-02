謝欣穎愛犬1歲了！慶生趴不見男友…王柏傑「限動選歌」疑吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

女星謝欣穎2021年4月認愛小4歲的王柏傑，男友還送上毛小孩Cooper當作她的生日禮物，不料去年底傳出分手消息，雙方沒有承認或否認。她近日為愛犬慶祝1歲生日，不見王柏傑現身，兩人IG動態再度引發情變揣測。

▲謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

謝欣穎昨日（1日）在IG上分享了一系列為愛犬慶祝生日的限時動態，並特地發布貼文記錄愛犬Cooper滿一歲的溫馨時刻。她曬出兩張照片與兩段影片，並深情寫下：「生日快樂我的小寶哺，願你健健康康、無憂無慮地過每一天。」字裡行間充滿對Cooper的濃厚愛意。

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▲謝欣穎慶祝愛犬1歲，滿滿儀式感。（圖／翻攝自IG）

值得注意的是，王柏傑並未出席這場狗狗生日派對，但是限時動態分享了麋先生的歌曲《嗜愛動物》，歌詞意境是表達勇敢說愛。同時他的選歌也令外界好奇是否在抒發心聲。

▲王柏傑限動選歌疑似抒發心聲。（圖／翻攝自IG）

Cooper是王柏傑在謝欣穎39歲生日時所送的禮物，兩人對這隻愛犬呵護備至。日前，王柏傑還曾在社群限時動態中分享狗狗的照片，並寫下「Miss U」，而謝欣穎21日凌晨曾發文「你有什麼我值得去愛的」，雙方皆未針對感情變化作出回應，兩人的關係狀態仍然撲朔迷離。