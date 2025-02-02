ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝欣穎愛犬1歲了！慶生趴不見男友…王柏傑「限動選歌」疑吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

女星謝欣穎2021年4月認愛小4歲的王柏傑，男友還送上毛小孩Cooper當作她的生日禮物，不料去年底傳出分手消息，雙方沒有承認或否認。她近日為愛犬慶祝1歲生日，不見王柏傑現身，兩人IG動態再度引發情變揣測。

▲▼謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

▲謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

謝欣穎昨日（1日）在IG上分享了一系列為愛犬慶祝生日的限時動態，並特地發布貼文記錄愛犬Cooper滿一歲的溫馨時刻。她曬出兩張照片與兩段影片，並深情寫下：「生日快樂我的小寶哺，願你健健康康、無憂無慮地過每一天。」字裡行間充滿對Cooper的濃厚愛意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

▲▼謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

▲謝欣穎慶祝愛犬1歲，滿滿儀式感。（圖／翻攝自IG）

值得注意的是，王柏傑並未出席這場狗狗生日派對，但是限時動態分享了麋先生的歌曲《嗜愛動物》，歌詞意境是表達勇敢說愛。同時他的選歌也令外界好奇是否在抒發心聲。

▲▼謝欣穎為毛小孩辦慶生趴，不見男友王柏傑。（圖／翻攝自IG）

▲王柏傑限動選歌疑似抒發心聲。（圖／翻攝自IG）

Cooper是王柏傑在謝欣穎39歲生日時所送的禮物，兩人對這隻愛犬呵護備至。日前，王柏傑還曾在社群限時動態中分享狗狗的照片，並寫下「Miss U」，而謝欣穎21日凌晨曾發文「你有什麼我值得去愛的」，雙方皆未針對感情變化作出回應，兩人的關係狀態仍然撲朔迷離。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

推薦閱讀

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

郭富城妻曬過年全家福「團圓飯超豐盛」！　2女兒萌穿旗袍入鏡

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」：很受打擊

韓偶像「熱吻帥女友放閃」　出櫃收3000私訊辱罵…籲：無偏見地去愛

狠愛演拆夥4年又掀議！牛排決定曝內幕　妻子「點名1成員」：去問他

無尊飲料店「全台26間分店」真實收益曝！　慘遭內部員工背叛⋯下場超淒慘

演藝圈「隱藏版親戚」！徐若瑄是沈建宏阿姨　劉以豪表哥是謝承均

韓28歲女主播輕生「霸凌群組對話曝光」！　參加劉在錫節目遭妒

金聖喆被抓包「票選女偶像身材」　爭議IG貼文全涉性騷…粉絲幻滅

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝欣穎, 王柏傑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「最美MC」沐妍發文告別樂天！　鬆口曝離開原因：球團有各方面考量
  2. 女星搭機遇狀況！無理大媽恐嚇「誰動我包，我就炸死誰」　遭航警架走
  3. 韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他
  4. 張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台
  5. 《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！　抗癌32年「3個月前二度確診」
  6. SJ利特私下暖舉再+1！來台錄實境無明星架勢　韓70萬YTR合作偶像狂讚
  7. 《甄嬛傳》直播創新高！破8萬人看「皇上駕崩」馬拉松還在持續中
  8. BY2、宋逸民宋達民到底怎麼分？　「5組明星雙胞胎」特徵攻略教學
  9. 專訪／實習當狗仔「跟拍真正明星」　薛仕凌投反對票…揭背後原因
  10. 吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366