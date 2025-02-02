吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

記者張筱涵／綜合報導

藝人吳怡霈近日在日本長野縣滑雪期間，意外在路邊看到一棟正在出售的房產，價格低廉令人驚訝。她在社群媒體上透露：「這兩週在長野縣滑雪，鄉下房子便宜到無法想像，剛路邊看到在賣一棟房子，280平方米（約85坪）賣70萬台幣。」這樣的價格引發她興趣，但也引來不少粉絲和網友的討論。

▲ 吳怡霈。（圖／記者黃克翔攝）



主持人陶晶瑩看到吳怡霈的分享後，特別留言勸她「不要衝動」。吳怡霈幽默回應：「我有用各種雪冷靜了！」兩人互動有趣，吸引不少粉絲關注。然而，許多網友也紛紛留言分享對購買日本鄉下房產的看法，正反意見不一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友看好長野房產的潛力，認為適合改建為民宿或進行投資，並指出當地生活環境比東京更舒適，特別是在雪場附近，投報率頗高。然而，也有網友提醒她注意日本房產的隱藏成本與風險，包括每年需要繳納地價稅、冬季除雪的麻煩，以及老舊木造建築維修費用昂貴等問題。一位網友直言：「70萬看似便宜，但後續需要考慮的問題非常多。」

還有網友分享自身經驗，提到日本鄉村生活潛藏的挑戰，例如遭遇當地居民排擠、木造房屋的折舊問題，以及無法抵押的房產價值。一位住在日本的網友表示：「台灣比日本更好，不要被低價誘惑。」也有網友透露，甚至有房產以0元轉讓，但這背後往往隱含更大的生活成本與風險。