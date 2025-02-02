《順風婦產科》3童星近況　美月嫁人…義燦催淚致詞：我該放手了

記者劉宜庭／綜合報導

《順風婦產科》是一部深受觀眾喜愛的韓劇，也是許多人心中的經典，更因其可愛的小童星而成為一代人的共同回憶。隨著時間的推移，劇中的小童星們也經歷了驚人的變化，如今我們就來看看美月、偉偉和義燦這三位童星的成長故事與變化。

1.美月（金成恩）

▲金成恩。（圖／翻攝自金成恩Instagram）

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金成恩9歲時在《順風婦產科》中飾演的美月是一位調皮可愛的女孩，深受觀眾喜愛，被封為「國民女兒」。如今33歲的她，雖然在演藝事業上經歷了一些波折，但仍然不斷努力，重建自信心。

金成恩曾為了擺脫「美月」的形象而進行整形手術，並嘗試拍攝限制級電影，這些經歷雖然引發外界爭議，但她曾說：「不需要同情我，這完全是我自己的選擇。」後來，她除了轉戰直播圈、當起網紅，更挑戰自己創業、跨足口罩事業，她也在2024年6月結婚，可以說是事業愛情兩得意。

2.偉偉（李泰利）

▲李泰利。（圖／翻攝自韓網／翻攝自Instagram／tae_rii_）

李泰利在劇中飾演的偉偉總是被美月欺負，但長大後的他卻成為了一位高大帥氣的男演員。現年31歲的李泰利身高177公分，參與多部熱門韓劇，如《成均館緋聞》、《擁抱太陽的月亮》、《屋塔房王世子》、《請輸入檢索詞WWW》、《九尾狐傳》、《意外發現的一天》等，在演藝圈中的發展相當順利，持續受到粉絲們的關注。

3.義燦（金成敏）

▲金成敏。（圖／翻攝自韓網／翻攝自Instagram／mytomr）

金成敏在劇中飾演聰明的義燦，現在已經33歲。自2018年後，他鮮少在螢光幕前亮相，並於2020年與交往五年的學妹結婚，兩人還一起經營咖啡館，過著幸福的生活。

▲義燦在美月婚禮上致詞。（圖／翻攝自xportsnews）



另一方面，金成敏與「美月」一直保持聯繫，不久前更在對方的婚禮上致詞：「我們一起度過的時間，對我來說真的是很棒的回憶，有心累的時候也有開心的時候」，他當時更向新郎喊話：「我們家成恩是一位很好的人，很常假裝沒受傷、裝得很酷，但其實是常常會受傷的人，希望你在旁邊好好照顧她，小時候我守護了成恩，不對，是美月保護我才對，而現在我該放手了，請你照顧好她。」催淚感言讓全場都紅了眼眶。