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孫生交往G奶女神2年！網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對　Joeman回應了

記者孟育民／台北報導

網紅孫生過去和林襄、Wendy（林宛璇）都有過一段情，近日坦承和「G奶女神」多芬已交往2年，雖然雙方對結婚沒達成共識，但女方讚孫生「已從畜生變成人類」，無形中改變不少。不過，有網友翻出多芬去年10月錄製Joeman主持的網路節目《靈能的挑戰》進行配對，在節目中還稱自己單身，掀起不少討論，留言痛批「假節目」。對此，Joeman也親上火線回應了。

▲▼ ▲▼多芬錄《靈能的挑戰》稱單身，Joeman無辜被波及回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲多芬錄《靈能的挑戰》稱單身，Joeman無辜被波及回應了。（圖／翻攝自臉書）

多芬在《靈能的挑戰》和單身男子進行配對，當場被老師指點：「不要嫌男生太弱就把他甩掉，他要很強、個性不能好強，妳希望可以找一個外放帶領妳的，妳很不喜歡男生一個特質就是『裝』。」更被說不敢全然相信感情，對於愛情沒自信。多芬侃侃而談感情問題，不過因為當時稱自己單身，又被發現其實早和孫生交往，引起網友謾罵。對此，無辜被捲入的Joeman親上火線回應：「經過我與製作單位安大風再次確認，當時邀請多芬上節目時，多芬的確是告知製作單位她是單身。」

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▲▼多芬錄《靈能的挑戰》稱單身，Joeman無辜被波及回應了。（圖／翻攝自YouTube／靈能的挑戰）

▲▼多芬錄《靈能的挑戰》稱單身，Joeman無辜被波及回應了。（圖／翻攝自YouTube／靈能的挑戰）

▲多芬錄《靈能的挑戰》配對。（圖／翻攝自YouTube／靈能的挑戰）

孫生在2022年底宣布跟啦啦隊員Wendy（林宛璇）分手，去年還被女網友指控性騷擾，但他事後澄清雙方開房都是你情我願，很注重對方感覺，「我真心跟妳們交朋友，妳們卻只想用我蹭我流量，有些女生也太可怕…小動作好多…我大問號。」按照時間推論，孫生和Wendy分手沒多久，多芬就已經悄悄出現，兩人低調交往2年，多芬也不在乎孫生愛私訊女生的行為，「只要我沒看到都可以。」

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

 ▲▼孫生認愛多芬，女方不在乎孫生各種負面形象。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲▼多芬錄《靈能的挑戰》稱單身，Joeman無辜被波及回應了。（圖／翻攝自YouTube／靈能的挑戰）

孫生也表示自己改變了，「我以前會雙標，我會去尋求新鮮感，但我不准另一半去，我成長、改變了，所以妳也可以去，因為我給不了妳，激情我剛開始都會給妳，妳也可去找別人，反正我不會看妳手機。」談到婚姻問題，也直言壓力大，擔憂女友會變老變醜，雙方目前還沒對未來達成共識，「可能看到年輕妹就馬上過去了，如果今年我42歲遇到妳，那一定沒問題。」

▲▼ 孫生認愛了。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

▲多芬想和孫生結婚，但雙方還沒達到共識。（圖／翻攝自YouTube／反骨男孩）

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孫生, 多芬, Joeman, 靈能的挑戰

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