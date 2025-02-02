鄭容和「右膝半月板撕裂」急動手術！　公司4天後卻宣布美巡引擔憂

記者張筱涵／綜合報導

南韓樂團CNBLUE主唱鄭容和日前因膝蓋不適接受醫院檢查，於1月20日被診斷出「右膝半月板撕裂」，隨即接受了修復手術。其所屬公司FNC娛樂於當日透過Weverse發表聲明，表示會根據醫療團隊的建議，與藝人充分協商後，在不過度勉強的情況下執行既定行程。

▲鄭容和是CNBLUE的主唱。（圖／翻攝自Instagram／jyheffect0622）



FNC娛樂在1月20日發表聲明，鄭容和被診斷出右膝半月板撕裂並接受修復手術，他們表示會根據醫療團隊的建議，與藝人充分協商後，在不過度勉強的情況下執行既定行程。

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然而，在鄭容和受傷消息公布後，FNC娛樂1月24日宣布將於4月16日啟動北美巡演，引發粉絲廣泛憂慮和不滿。不少粉絲在SNS平台發起「重新檢討FNC巡演安排」的Hashtag活動，直指巡演可能會加重鄭容和的傷勢。

粉絲留言表示，「未完全康復的情況下強行進行巡演，粉絲也無法安心觀看」、「沒有粉絲希望看到藝人為了演出犧牲一生要用的膝蓋」。而鄭容和於1月27日透過直播分享，2024年年底起便開始出現膝蓋疼痛症狀，一直靠注射止痛藥撐過各項活動，包括1月18日的15周年紀念演唱會，最終於1月20日接受手術。

目前，FNC娛樂尚未針對巡演安排及粉絲的反應發表進一步聲明。鄭容和的健康狀況和巡演計畫成為粉絲關注的焦點。