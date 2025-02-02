GENBLUE幻藍小熊曝最新動態　韓國開工準備新歌回歸

記者許逸群／台北報導

Hit Fm初五特別節目由GENBLUE幻藍小熊主持，AYEON、XXIN、許媛媛、毓、采甄、NICO一起陪聽眾在初五做收心操，XXIN很推薦她們在韓國的出道曲〈COCOCO〉在過年時候聽，因為CO的讀音就跟錢幣（摳摳）的音一樣，可以賺大錢，然後財神爺來敲門叩叩叩！

▲GENBLUE幻藍小熊。（圖／Hit Fm聯播網提供）

韓國團員AYEON在韓國過年沒有紅包可以拿，過年大家一起圍爐吃飯，然後跟長輩們拜年行大禮。問到韓國過年都吃什麼年菜，AYEON說，一定會吃年糕湯、排骨還有煎餅，每個家裡的口味跟做法都不一樣，所以回家過年都會吃到屬於家鄉味的年菜。

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聊到過年，團員說，出道至今其實都沒有看過AYEON穿韓服，新年想敲碗AYEON穿韓服給大家看！大家也相約一天團員一起穿韓服然後到景福宮拍照，讓AYEON說「太感動了吧」，因為她為了出道其實也沒去過景福宮，如果可以跟團員一起去，真的是圓夢之旅！

▲GENBLUE幻藍小熊年後將回到韓國進行一連串宣傳。（圖／Hit Fm聯播網提供）

年假即將結束大家準備開工，她們過完年也要回到韓國準備新歌回歸，很多歌迷都很期待在韓國音樂節目再次看到她們的打歌舞台。XXIN相信這次打歌舞台可以抓鏡位更準確，讓畫面看起來更好。采甄也說，團員練習時也特別準備個人的小巧思，希望在鏡頭捕捉畫面時更吸睛！