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直播主在ikea開直播大唱歌！另一頭觀眾「是莫文蔚本人」

▲▼小紫,亮金金,張聖子。（圖／avex taiwan愛貝克思提供）

▲左起：小紫、亮金金、張聖子，三人從歌唱比賽脫穎而出。（圖／avex taiwan愛貝克思提供）

記者關韶文／台北報導

「17人氣直播明日唱將」歌唱大賽脫穎而出的三位人氣直播主亮金金、小紫、張聖子轉戰樂壇當歌手，不但讓唱片公司送到日本總公司見習一周錄音，還獲得過日本唱片大賞、也曾為濱崎步、倖田來未等天后寫曲製作的知名製作人菊池一仁老師本人親自｢調教」，在2/1宣布各自發片。

為發掘直播界的明日之星，唱片公司與直播平台聯手直播歌唱大賽透過百人海選及專業評審決賽後，選出三位歌唱實力堅強的直播主—亮金金、小紫及張聖子，獲得活動最大獎的三人，接受唱片公司安排日本的王牌製作人菊池一仁為她們量身打造原創單曲一首, 並於去年底赴日本實地錄音完成單曲的錄音工作！

▲▼第14屆kkbox風雲榜-莫文蔚。（圖／記者黃克翔攝）

▲小紫曾開直播唱給莫文蔚聽。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

其中張聖子是三人中唯一有發片經驗的歌手，有阿美族血統的她天生有著穿透力的好歌喉，加上海豚音的清澈高音，讓菊池老師稱讚不已；張聖子表示：｢在錄音室印象最深刻的應該就是在唱最後那個海豚音的時候，因為挑戰一次就成功，老師們特別把我錄音的那個音軌裡的波形圖跟海豚的照片合在一起當成禮物送我，還我唱得很像海豚！大家都笑了很久！」

至於小紫的直播經驗最特別，竟然曾開直播當著天后莫文蔚面前唱歌，她笑說：｢當時是有一個17伸展台的比賽，有很多評審老師會來直播間，就要唱歌給她們聽，讓他們打分數。我記得當時我是在ikea開直播，沒想到當時的評審是莫文蔚老師！我看到心裡整個嚇呆！不過還是故作鎮定，特別連唱了好幾首莫文蔚老師的歌，沒想到她給了我很高的分數，也讓我得到很好的名次，真的很特別也很開心！不過當時我是在ikea的餐廳開直播很大聲的唱歌，旁邊的人都覺得我怪怪的，也許莫文蔚老師覺得我很特別，才給我很高的分數吧！」

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