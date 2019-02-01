人兒妹回來了！暉倪辦演唱會　創舉「單親媽媽一律半價」

▲魏暉倪將在情人節舉辦音樂會。（圖／魏暉倪提供）

記者關韶文／台北報導

網路爆紅的創作歌手魏暉倪，走過失嗅的人生低潮，開心宣布在2/14情人節將在西門河岸留言舉行《單親.不孤單》演唱會，而選在情人節開唱，魏暉倪說：「為了單親媽媽而唱，我來自單親家庭，母親的愛人就是小孩，因此情人節也可以是單親媽媽與孩子的歡度佳節時刻。」

睽違6年，魏暉倪近日推出首張台語創作專輯「氵七木」，記錄著6年來，一段段的心路歷程，以創作記錄心情演唱，向粉絲宣告我回來了！再度回歸樂壇，魏暉倪將在2/14情人節在西門河岸留言舉行《單親.不孤單》演唱會，對於回歸後首度開唱，魏暉倪表示很緊張又期待。

這是場為單親媽媽們而舉辦的情人節音樂會，也許大家會納悶兩者間的關聯，但對於單親媽媽而言，愛的定義就是對孩子們摯愛，我來自單親家庭，因此選在這一天，為我最愛的媽媽而唱，當天最愛的媽媽也會來現場為我打氣，魏暉倪並說，「情人節這天我只屬於媽媽的，只要單親媽媽到現場購票一律半價！」

提到母親，魏暉倪說在失嗅感觸和追夢過程，母親一直扮演著應援的角色，而且是一路的最死忠支持著，「如果沒有母親的關心做動力，我應該不會走到今天，她是我的大支柱！」日前在飛碟電台光禹的節目專訪中，魏暉倪直接Call Out給在台南家鄉的媽媽，母女溫馨動人的對話，感動不少網友。