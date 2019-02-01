鬼鬼尾牙派對「逼男同事戴粉紅假髮」　豪氣灑20萬紅包！

記者關韶文／台北報導

鬼鬼吳映潔大手筆，砸三十五萬元辦尾牙犒賞身邊工作人員，每年總會自掏腰包請大家吃吃喝喝的她，尾牙春酒dresscode主題自然不能少，今年尾牙特別以她去年客串的票房破億電影《比悲傷更悲傷的故事》中總是頂著粉紅色俏麗短髮造型現身的｢小貓女Bonnie」一角為變裝主題，把參加尾牙的賓客個個都打扮成Bonnie！

現場約40人參加的春酒頓時成粉紅色的Bonnie派對，無論男男女女每位都要頂著粉紅色假髮在海鮮餐廳吃著佳餚，效果吸睛之餘還引起餐廳服務人員及其他客人側目及駐足觀賞；有趣的是，有許多未曾留過長髮造型的男性賓客邊吃海鮮邊撩頭髮，滿頭大汗的模樣令人發噱，苦笑直喊：｢吃鬼鬼這頓感覺像在懲罰啊！」而笑點滿載的尾牙宴讓工作人員打趣笑說，｢只有鬼鬼能突破鬼鬼！戴粉紅色假髮在海鮮餐廳吃螃蟹，這樣荒謬的鬼點子真的只有鬼鬼想得出來！」

▲▼鬼鬼舉辦尾牙派對。（圖／吳映潔工作室提供）

大器的鬼鬼尾牙現場狂撒20萬、40個大紅包，讓每位扮成Bonnie的賓客蹲在地上狂搶紅包，粉紅色一片髮海頓時亂成一團，模樣十分爆笑，而尾牙歡樂又富惡搞趣味，連餐廳送菜的服務生都不禁笑出來！

鬼鬼2018年大豐收，有三個代言、一部電影、五個真人秀節目，今年選擇辦尾牙謝謝身邊工作人員幫忙，今年宴客擴大為四十人的規模，在新加坡海鮮餐廳席開三大桌的她，更準備了四十個大紅包讓人人有獎不說，還大器的設計了三輪紅包抽獎，讓來的賓客滿載而歸，吃的開心、玩的盡興，今年要滿三十歲的她表示：｢新年新希望就是，希望在工作上各方面都能夠更進步！」