ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鬼鬼尾牙派對「逼男同事戴粉紅假髮」　豪氣灑20萬紅包！

記者關韶文／台北報導

鬼鬼吳映潔大手筆，砸三十五萬元辦尾牙犒賞身邊工作人員，每年總會自掏腰包請大家吃吃喝喝的她，尾牙春酒dresscode主題自然不能少，今年尾牙特別以她去年客串的票房破億電影《比悲傷更悲傷的故事》中總是頂著粉紅色俏麗短髮造型現身的｢小貓女Bonnie」一角為變裝主題，把參加尾牙的賓客個個都打扮成Bonnie！

現場約40人參加的春酒頓時成粉紅色的Bonnie派對，無論男男女女每位都要頂著粉紅色假髮在海鮮餐廳吃著佳餚，效果吸睛之餘還引起餐廳服務人員及其他客人側目及駐足觀賞；有趣的是，有許多未曾留過長髮造型的男性賓客邊吃海鮮邊撩頭髮，滿頭大汗的模樣令人發噱，苦笑直喊：｢吃鬼鬼這頓感覺像在懲罰啊！」而笑點滿載的尾牙宴讓工作人員打趣笑說，｢只有鬼鬼能突破鬼鬼！戴粉紅色假髮在海鮮餐廳吃螃蟹，這樣荒謬的鬼點子真的只有鬼鬼想得出來！」

▲▼鬼鬼。（圖／吳映潔工作室提供）

▲▼鬼鬼舉辦尾牙派對。（圖／吳映潔工作室提供）

▲▼鬼鬼。（圖／吳映潔工作室提供）

大器的鬼鬼尾牙現場狂撒20萬、40個大紅包，讓每位扮成Bonnie的賓客蹲在地上狂搶紅包，粉紅色一片髮海頓時亂成一團，模樣十分爆笑，而尾牙歡樂又富惡搞趣味，連餐廳送菜的服務生都不禁笑出來！

鬼鬼2018年大豐收，有三個代言、一部電影、五個真人秀節目，今年選擇辦尾牙謝謝身邊工作人員幫忙，今年宴客擴大為四十人的規模，在新加坡海鮮餐廳席開三大桌的她，更準備了四十個大紅包讓人人有獎不說，還大器的設計了三輪紅包抽獎，讓來的賓客滿載而歸，吃的開心、玩的盡興，今年要滿三十歲的她表示：｢新年新希望就是，希望在工作上各方面都能夠更進步！」

楊雅筑深夜指纏博焱！　 「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍

推薦閱讀

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎

文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場

獨家／長腿主持人「藏5月孕肚」踩12cm高跟鞋撐30場尾牙！

獨家／Ella曝老公最大優點！　「原來我值得被疼愛❤」

孟耿如唱出「結婚前心情」　竟是黃韻玲25年前心情！

董事長樂團合唱「日本妖之鬼狐」　重編《眾神護台灣》！

蔡依林：我是亞洲流行光明燈！　「4年一次」跟閏年一樣久

出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛拍完

黃子佼淡水河邊開唱！　開心大喊「好妙！好特別的感覺」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鬼鬼, 吳映潔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鬼鬼尾牙派對「逼男同事戴粉紅假髮」　豪氣灑20萬紅包！
  2. 首次海外公演！下載App看《六點下班音樂劇》
  3. 林依晨情敵出現！「師妹」一見張彬彬…眼神都是愛
  4. 《寵物當家2》4招教你當一隻貓！　貓奴們對這幕超有共鳴
  5. 「蠻牛太太」悲慘童年！被繼母「關狗籠1年」　同學霸凌譏：肥豬
  6. 第2位Wanna One登台！尹智聖3月見面會　生日獻給台粉
  7. Amber出道造型嚇瘋！公開SM分級練習制：老師偷讓我上男生班
  8. 影集《花邊教主》可能回歸　網友敲碗：時代的眼淚啊！
  9. 鈕承澤性侵起訴　柯奐如226字回應：沈默不再是唯一選擇！
  10. 快訊／袁艾菲結婚了！「幕後人員」帥老公曝光了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366