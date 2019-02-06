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謝承均「隱藏版表弟」是劉以豪！最羨慕「這一點」：想像他一樣

娛樂中心／綜合報導

藝人謝承均在八點檔中有「最會結婚的男人」之稱，脾氣好又不會對女演員毛手毛腳，而且和誰搭都很有CP感，因此成就了不少經典角色，不過演了16年的戲，陪伴觀眾無數個歲月的他，卻坦言倦勤了，語重心長地表示：「我該休息了。」

▲▼謝承均、劉以豪。（圖／翻攝自謝承均臉書）

▲謝承均的表弟是劉以豪。（圖／翻攝自謝承均臉書）

謝承均被封為「本土劇男神」，一家人中和他一樣高顏值的還有表弟劉以豪，兩人是演藝圈中的「隱藏版表兄弟」，他專攻本土劇市場，表弟則在偶像劇扎根，雖然領域不同，但兩家人經常聚會，因此私下感情不錯，過去受訪時曾偷爆料：「劉以豪大學有過叛逆期，現在變很多，相當懂事。」

過去謝承均曾分享，每年初二都會到劉以豪家吃飯，因為他爸媽相當好客，自己跟劉以豪也夠熟。兩人雖各自忙於工作，見面時間不多，但常會通電話，劉會向他請益拍戲技巧。「他爸爸是我媽的弟弟，常常家族聚餐吃飯。很多消息，也都是劉以豪媽媽跟我媽媽講，我再從媽媽那裡得知。」

▲▼謝承均、劉以豪。（圖／翻攝自謝承均臉書）

▲謝承均爆料劉以豪大學時有過叛逆期。（圖／翻攝自謝承均臉書）

謝承均講起劉以豪就像是大哥哥對弟弟的關心，不過其實他也有羨慕對方的部分，據《蘋果日報》報導，他出道後因為長相、鬍渣，拿到的角色幾乎都是反派，有點無奈地說：「我也想像劉以豪一樣，一出來就是天菜，我想當奶油小生啊。」衝著想演好人這一點，當年他跳槽三立時條件就是「我要演好人」，果然在《家和萬事興》裡圓夢。

不過有趣的是，「好人」僅此一次，謝承均說那時沒人相信他可以演好深情角色，他為此每天研究，「壓力大到每天拉肚子，一個月瘦4公斤。」之後又重回「壞人」，就連去大陸拍戲、拍電影也還是走在同一條戲路上。

▲在拍《金家》時，謝承均萌生休長假的念頭。（圖／三立）

演了16年的戲，謝承均坦言在拍《金家好媳婦》時，8年沒休過長假的他第一次萌生休息的念頭，當時劇本安排要被活埋，他躺在土裡，身邊有蟲，還有石塊不斷滾落，身心俱疲的他一心只想趕快回家洗澡，但現實是洗完澡後還得趕進棚繼續拍，而且緊接著的又是連自己都不太認同的使壞戲碼，那一刻他閃過一個念頭：「真的有點身心俱疲，好辛苦。」

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