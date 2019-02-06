HowHow自肥「幫學姊按摩」露爽笑　網暴動：叛徒必須死！

記者李玟儀／綜合報導

台北市長柯文哲在大年初二和知名YouTuber HowHow（陳孜昊）合作，一起現身的還有「學姊」黃瀞瑩。HowHow和柯文哲市長繼世大運後再度合拍影片，全程充滿「How式邊緣風格」，就連抽到的紅包獎品也很自肥，讓柯文哲忍不住開口diss。

▲柯文哲、學姊、HowHow大年初二合作「台北市腦力大亂鬥」。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow在2018年曾推出「明星高中大亂鬥」系列影片，3支影片均破百萬點閱，這次新年和柯文哲及學姊合體進行「台北市腦力大亂鬥」，不過影片一開頭他和工作室夥伴藍亦明，一個要丟鞭炮，一個要和學姊拍文藝愛情片，差點被市府幕僚拖出去。

▲HowHow自肥題。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

15題問題裡不少與時事或是與HowHow本身相結合的問題，像是柯文哲去年推出的《Do Things Right》是和哪位饒舌歌手合作？歌曲中有多少個「怪怪的」？甚至還有「住在內湖區的HowHow是在那裡求婚成功的」，以及「七月半初登小巨蛋，第一首歌是唱什麼」這樣的趣味性考題。

▲▼柯文哲抽到搭乘摩天輪券，學姊則是HowHow按摩券。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

不過柯文哲即便不知道答案，也能靠著邏輯推理以及直覺，成功答題並取得勝利，市長露出自豪笑容：「這考第一名沒有意外。」並戲稱學姊黃瀞瑩能打敗HowHow是因為「常跟很聰明的人慢慢就變聰明」，不過市長不忘向HowHow招才：「如果你願意來市府上班，半年一年後，分數也會上去。」結果被吐槽根本是「自肥大師」。

▲▼想幫學姊按摩的下場是這樣。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

但「自肥」還是比不過HowHow，柯文哲和學姊各自抽紅包，市長抽到「和HowHow坐摩天輪」，學姊抽到「HowHow幫你按摩券」，才剛說完立刻被柯市長diss：「欸你這樣性騷擾！」網友則虧他：「從頭被嗆到尾耶！笑死！」影片上線僅1個小時已經引起熱烈迴響及討論。