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白癡公主「沒穿內褲」真相！曝私下「特殊癖好」回家就想換掉

娛樂中心／綜合報導

YouTuber界女神「白癡公主」以惡搞配音爆紅，又用無厘頭打造獨特的「A減」風格，在一片YouTuber海中闖出一片天，並在2018年推出歌曲《我是白癡公主》，其中一句詞「白癡公主沒穿內褲」超洗腦，在粉絲間引起話題。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主臉書）

▲白癡公主。（圖／翻攝自白癡公主臉書）

白癡公主先前在YouTube FanFest上嗨唱這首歌，每當唱到「白癡公主」，台下粉絲就會接喊「沒穿內褲」，像大型造勢晚會，也像「痴痴教」的膜拜口號，全場互動氣氛熱烈。

難道她私底下真的不穿內褲嗎？據《中國時報》報導，白癡公主笑著澄清自己私下很注重衛生跟乾淨，歌詞會這麼寫「單純想和白癡公主的「主」押韻」，不過她也透露特殊癖好，一回家就會想換成睡衣，「把內衣脫掉比較舒服。」

▲白癡公主自然、不做作的個性，深受大批網友喜愛。（圖／翻攝自Instagram／白癡公主）

別看白癡公主螢幕上感覺很無厘頭、腦洞很大，但其實她很有自己的規劃及安排，過去她曾提過，在茫茫人海中找到知音是一件很受鼓勵的事，所以她不會拘泥於一種形式的影片，只要觀眾有興趣，就不排斥嘗試。

她戲稱自己是「樣樣不精，多才多藝的少女」，但其實換個角度說，她看重的部分可能是「影響力」，先前曾有支香港旅遊的影片，點閱雖然才10萬左右，卻讓香港的網友認識了她，透過這樣的影響力創造出的心理滿足，正是她所追求的目標。

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